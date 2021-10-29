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TARIMKON-ICAF NİJERYA-OGONİ HALKI TOPLUĞUNA TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VERECEK...

29 Ekim 2021 Cuma 11:50
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TARIMKON-ICAF NİJERYA-OGONİ HALKI TOPLUĞUNA TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VERECEK...

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Ogoni liberation olarak dünyaca ünlü bu halkın tek geçim kaynağı tarımdır. Ama tarımda sürdürülebilirlik ve verimlilik sorunları ve hasat sonu zayiatlarının yanı sıra katma değer üretemiyorlar. 

Nijerya- Ogoni liberation ile bir anlaşma imzalayan TARIMKON-ICAF,Ogoni’de çiftçi sürekli eğitim merkezi kuracak. Burada başarılı olan mühendisleri ülkemizde rol model tesislerde vizyon ve girişicimlik eğitimleri verecek. 

Bu anlaşmanın tanıtımı Nijerya’da yapıldı. TARIMKON-ICAF Genel Başkan Başdanışmanı Sayın İdil SAGUNER, TARIMKON-ICAG Nijerya ülke başkanı Sayın Mohammed ALKASIM, Ogoni liberation lideri Sayın Douglas FABAKE önderliğinde OGONİ halkından iki yüzden fazla girişimci katıldı.

TARIMKON-ICAF Genel Başkan Başdanışmanı Sayın İdil SAGUNER, konuşmalarında Cesur OGONİ gençliği size TARIMKON-ICAF Genel Başkanımız Sayın Hakan YÜKSEL’in selamlarını getirdim. Sizler liderinizin rehberliğinde ve bu eğitimle ogoninin tarihini yeniden yazacaksınız birlik olmaktan gelen gücünüzle ülkenizin umutlarını geleceğe taşıyacaksınız dedi. 

Toplantıda alınan kararlarla birlikte 2022 yılının başında OGONİ ile ANKARA arasında güçlü bir köprü kurulmuş oldu. 

Telekonferans ile toplantıya katılım sağlayan TARIMKON-ICAF Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, OGONİ halkına bu alınan kararlara ve gelişlere daha bir hafta önce NİJERYA’yı ziyeret eden ve Nijerya halkı ile iş birliğini güçlendireceğini bildiren SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’IN haberdar olmasını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Hiç şüphesiz ki bizim bu heyecanımıza Cumhurbaşkanı’mız da ortak olacaktır. 

Bu gayretimize ABUJA BÜYÜKELÇİMİZİN ve Ankara’daki kamu-kurum ve kuruluşlarımızda destekleyeceği gibi cesareti ile dünya da bir kahramanlık hikayesi olan siz cesur insanların yanında kim olmak istemez ki, hele birde dünya’da en çok kahramanlık hikayesi olan bir Türk ise dedi.

Son Güncelleme: 29.10.2021 11:55
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TARIMKONICAF NİJERYAOGONİ HALKI TOPLUĞUNA TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VERECEK...
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