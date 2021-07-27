TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL, HUBUBAT REKOLTEMİZİN SONUÇ RAPORU, KIRMIZI ALARM!

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON ) Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, 2021 yılı hububat hasattı yurt genelinde neredeyse tamamladı. Özellikle hububatın deposu olarak bilinen İç Anadolu’da rekolte oldukça düşük. Yağmurların zamanında yağmadığı, sonrasında aşırı sıcaklar gibi birçok etkene bağlı olarak işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Biçerdöverin hiç girmediği tarlalar var.

Başkan Yüksel , Bir kişi yıllık ortalama 230 KG buğday tükettiği varsayımına göre;

Ülkemizin nüfusunun 86 milyon yıllık ortalama 15 milyon turist ağırladığınız göz öne alınırda Türkiye’mizin buğday ihtiyacı yıllık ortalama 23 milyon ton olarak hesaplamamız gerekir.

Bunun üzerine Türkiye Dünyanın en büyük un ihracatçısı konumunda yıllık un ihracatımız çoğu kaynaklarda yaklaşık 4-4,5 milyon ton civarındadır. Bu un ihracatımız içinde yaklaşık 5-6 milyon ton buğday ihtiyacını üstüne eklersek, Ülkemizin bu yıl buğday ihtiyacı 28 milyon ton olacağı hesaplanabilir.

Peki, 2021yılı buğday üretimimiz yaklaşık 17 milyon ton civarında kalacağı ön görülmektedir. Bu basitçe yapılan hesap üzerinden bile 11 milyon ton buğday açığımız görülmektedir.

Sonuç, bu kış hem buğday hem de hayvan yemine katkı olacak samanda dahi ciddi sıkıntılar görülmektedir. Buğdayın anavatanı olan ülkemizde bize göre kırımız alarm var. Sadece buğday mı? Tarla Domatesi, Patates, Biber ve daha birçok olmazsa olmaz üründe de tablo böyle.

Basından takip ettiğimiz kadarıyla, Çukurova’da sulu tarım yapan birkaç bölgeden hasat çok iyi denilerek ülke geneline atıf yaparak bu kırmızı alarmın sesi kısılmaya çalışılıyor.

Bu alarmın sesini duyması gerekenler duymuyor, görmemezlikten geliyor. Buna önlem alması gereken karar mercilere her zaman ki raporlar HER ŞEY YOLUNDA EFENDİM olarak gidiyor.

Bu efendiler ise efendi olduklarından beri hiç marketten ekmek satın alama gitmemiş, geçim derdi olmayan kişiler zaten. Basından duymadıkça nereden bilecekler, duyacaklar ekmek fiyatlarını. Duysalar bile 2 TL bir ekmek bunun için mi? Bunca yaygara! Diyerek kapatılmaya çalışılacak konu.

Kış mevsiminde yine ithalat ile açık kapanmaya, ithal ettiğimiz bu buğdaylarla dünyanın en büyük un ihracatçısıyız diyerek övünmeye devam edilecek. Halk ise kuru ekmeği de arar olacak.

Lütfen artık 3 maymunu oynamaktan vazgeçin, Gıda fiyatları son yüzyılın en zirvesinde ve daha zor günler kapıda.