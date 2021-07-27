Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1358.86
ALTIN
495.87
DOLAR
8.5634
STERLİN
11.8409
EURO
10.1237
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel...
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya Veriliyor
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya...
Melikgazi Belediyesi 33 Adet Konut ve İşyerini Satışa Çıkardı
Melikgazi Belediyesi 33 Adet...
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet...
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL, HUBUBAT REKOLTEMİZİN SONUÇ RAPORU, KIRMIZI ALARM!

27 Temmuz 2021 Salı 13:33
13 Okunma
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL, HUBUBAT REKOLTEMİZİN SONUÇ RAPORU, KIRMIZI ALARM!

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu  (TARIMKON ) Genel Başkanı Hakan YÜKSEL,  2021 yılı hububat hasattı yurt genelinde neredeyse tamamladı. Özellikle hububatın deposu olarak bilinen İç Anadolu’da rekolte oldukça düşük. Yağmurların zamanında yağmadığı, sonrasında aşırı sıcaklar gibi birçok etkene bağlı olarak işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Biçerdöverin hiç girmediği tarlalar var. 

Başkan Yüksel , Bir kişi yıllık ortalama 230 KG buğday tükettiği varsayımına göre;

Ülkemizin nüfusunun 86 milyon yıllık ortalama 15 milyon turist ağırladığınız göz öne alınırda Türkiye’mizin buğday ihtiyacı yıllık ortalama 23 milyon ton olarak hesaplamamız gerekir. 

Bunun üzerine Türkiye Dünyanın en büyük un ihracatçısı konumunda yıllık un ihracatımız çoğu kaynaklarda yaklaşık 4-4,5 milyon ton civarındadır. Bu un ihracatımız içinde yaklaşık 5-6 milyon ton buğday ihtiyacını üstüne eklersek, Ülkemizin bu yıl buğday ihtiyacı 28 milyon ton olacağı hesaplanabilir.

Peki, 2021yılı buğday üretimimiz yaklaşık 17 milyon ton civarında kalacağı ön görülmektedir.  Bu basitçe yapılan hesap üzerinden bile 11 milyon ton buğday açığımız görülmektedir.

Sonuç, bu kış hem buğday hem de hayvan yemine katkı olacak samanda dahi ciddi sıkıntılar görülmektedir.  Buğdayın anavatanı olan ülkemizde bize göre kırımız alarm var. Sadece buğday mı? Tarla Domatesi, Patates, Biber ve daha birçok olmazsa olmaz üründe de tablo böyle.

Basından takip ettiğimiz kadarıyla, Çukurova’da sulu tarım yapan birkaç bölgeden hasat çok iyi denilerek ülke geneline atıf yaparak bu kırmızı alarmın sesi kısılmaya çalışılıyor.

Bu alarmın sesini duyması gerekenler duymuyor, görmemezlikten geliyor. Buna önlem alması gereken karar mercilere her zaman ki raporlar HER ŞEY YOLUNDA EFENDİM olarak gidiyor. 

Bu efendiler ise efendi olduklarından beri hiç marketten ekmek satın alama gitmemiş, geçim derdi olmayan kişiler zaten. Basından duymadıkça nereden bilecekler, duyacaklar ekmek fiyatlarını. Duysalar bile 2 TL bir ekmek bunun için mi? Bunca yaygara! Diyerek kapatılmaya çalışılacak konu.

Kış mevsiminde yine ithalat ile açık kapanmaya, ithal ettiğimiz bu buğdaylarla dünyanın en büyük un ihracatçısıyız diyerek övünmeye devam edilecek. Halk ise kuru ekmeği de arar olacak. 

Lütfen artık 3 maymunu oynamaktan vazgeçin, Gıda fiyatları son yüzyılın en zirvesinde ve daha zor günler kapıda.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu bayram turizmde 2019'un rekoru kırıldı
Bu bayram turizmde 2019'un rekoru kırıldı
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçti
AB Başkanlığı'ndan 69 projeye 14 milyon euro kaynak
AB Başkanlığı'ndan 69 projeye 14 milyon euro kaynak
Memur-Sen'den 2 yıl için yüzde 38 zam talebi
Memur-Sen'den 2 yıl için yüzde 38 zam talebi
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE'DEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE'DEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN "24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI" MESAJI
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN "24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI" MESAJI
Noterliklerde, 436 milyon liralık işlem hacmi
Noterliklerde, 436 milyon liralık işlem hacmi
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Anız yakma yanlış bir uygulamadır 
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Anız yakma yanlış bir uygulamadır 
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma