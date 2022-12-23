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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci hububat sektör kuruluyla bir araya geldi

23 Aralık 2022 Cuma 11:34
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci hububat sektör kuruluyla bir araya geldi

ANKARA -  Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve üyeleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yle Ankara'da bir araya geldi.


 

Tiryakioğlu ve beraberindeki sektör kurulu üyeleri yıl sonu ihracat rakamları ile sektörde yaşanan çeşitli sorunları gerçekleşen toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yle paylaştı. Toplantının detaylarına ilişkin konuşan Tiryakioğlu, "2022 yılının son sektör kurulu toplantısını Ankara’da gerçekleştirdik. Kurul toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’yle gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli geçti. Hem yıl sonu değerlendirmesini yaptık hem de sektörümüzü ilgilendiren önemli sorunları dile getirdik" dedi.


 

“ÜRETİM VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”


 

Üretim ve istihdamın artırılması için, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hububat Sektör Kurulu'nun yapmış olduğu koordineli çalışmaların, 2023 yılında artarak devam edeceğine dikkat çeken Tiryakioğlu toplantı ile ilgili şunları söyledi:


 

"Toplantıda Bakan Prof. Dr. Kirişci, sektör sorunlarını yeni projeler üretmenin yanı sıra, yapılacak çalışmalarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sürdürülmesinin çok faydalı olacağının altını çizdi. Gerek sektör kurulu toplantımız gerekse bu görüşmemiz sektörümüz için faydalı sonuçlar taşımaktadır. Bizlere destek veren, makamında kabul ederek sorunlarımızı dinleyen ve çözüm yolunda büyük çabalar gösteren Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye ve Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarına teşekkür ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KirişciHububat Sektörü
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