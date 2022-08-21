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Tarım ve hayvancılıkta tekelleşen ülkeler, dünyanın liderleri olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada en stratejik sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılıkta tekelleşen ülkeler, dünyanın gelecekte liderleri olacak" dedi.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:06
Tarım ve hayvancılıkta tekelleşen ülkeler, dünyanın liderleri olacak

ERZURUM (DHA)

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.  Rifat Hisarcıklıoğlu daha sonra Erzurum Ticaret Borsası’nda (ETB) arabuluculuk ve ortak pazarlama ajansı açılışına katıldı. ETB Başkanı Hakan Oral ile birlikte marka ve patent tescili alan ürünleri inceleyen Hisarcıklıoğlu, Erzurum'un bu alanda önemli adımlar attığını belirtti. ETB Başkanı Hakan Oral, coğrafi işaretli ürünlerde Erzurum'un Türkiye 8'incisi olduğunu kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerin önemine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yöresel değerlerine sahip çıkmayanların yok olmaya mahkum olduklarını ifade etti.

DÜNYANIN 1 NUMARALI STRATEJİK SEKTÖRÜ

ETB üyelerine yaptığı işleri bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığınız iş dünyanın bir numaralı stratejik sektörü haline geldi, tarım ve hayvancılık. İki kötü örnek bize öğretti bunu. Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki ihmal eden ülkeler ne yapacağız diye şaşırdılar. Gelecek dönemde kendi kendine yeten, diğer topluluklara faydalı olan ülkeler tarım ve hayvancılıkta yetebilecek ülkeler dünyanın gelecekte liderleri de onlar olacaklar. En stratejik silah şu anda nedir derseniz, tarım ve hayvancılık derim. Sakın ha sakın bu meslekten vazgeçmeyin. Dünyanın nüfusu her yıl bir Türkiye artıyor. Dünyada her yıl 2 Türkiye kadar az gelirliden orta gelirli gruba dahil oluyor. Bunların hepsi tüketiyor hiçbiri üretmiyor. Doğan da tüketecek, orta sınıfa geçen de köyle şehirle alakasını kesen de tüketecek. Onun için bulunduğunuz meslek, yaptığınız meslek en hayırlı meslek. Sakın ha sakın günlük çalkantılardan, sıkıntılardan dolayı vazgeçmeyin. Tarım ve hayvancılıkta uğraşanlar dünyanın lideri olacak diyorum."

DEVRİM NİTELİĞİNDE İKİ İŞİMİZ VAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türk tarımıyla ilgili devrim niteliğinde iki işi olduğunu ifade eden Hisarcıkıloğlu, "Birincisi lisanslı depolar. Artık ürünlerin sağlıklı şekilde depolanmasını sağlayacak lisanslı depoculuğu kurduk, öncülük yaptık. İnşallah özel sektör daha fazla yatırım yapacak gerek üretici gerek tüccar, sanayici lisanslı depolarla korunmuş olacak. Burada borsamız, TMO ile kurduğumuz bu lisanslı depoda ortağımız. Yani Erzurum Ticaret Borsası lisanslı depoculuğun ortağı. Peki bunu depoladık nasıl pazarlayacağız? Aynı Chicago Borsası, Londra Borsası gibi tarım ürünlerinin alınıp satıldığı bir borsa lazımdı. Bununla ilgili de Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı (TURİB) kurduk. Eskiden Chicago Borsası'nda buğdayın fiyatı şu denirken şimdi TÜRİB'de şu fiyat denmeye başladı. Herkes lisanslı depoya koyduğu malı, elektronik ortamda istediği şekilde satabiliyor. İster Kars'ta olsun, ister Newyork'ta, Paris'te olsun. Malı depoya teslim etti, belgeyi aldı, kalitesinin ne olduğu belli. İstediği yerde işlem yapabiliyor, istediği bankadan kredi alabiliyor. Yani ürünü elde etti, satma mecburiyeti yok. Depoya koyuyor, paraya ihtiyacı olduğunda, mal değerini bulduğunda satıyor. Bu konuda borsalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Türk tarım piyasasına bu iki şeyi kazandırdıkları için" diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından üyelerle görüş alışverişi basına kapalı olarak devam etti.

ARABULUCULUK, UYUM VE TAHKİM AÇILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası bünyesinde kurulan ‘Arabuluculuk, Uyum ve Tahkim Merkezi’ni açtı. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Hisarcıklıoğlu, "Eskiden iki tüccar arasındaki anlaşmazlığı kadı çözmezdi, Ahi ocağında ahiler arasında, kendi aralarında hallederlerdi. Bugün maalesef iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı bilirkişilere teslim ediyoruz. Bilirkişi olarak hakim de karar veriyor. Almamış, satmamış, senet ödememiş adam çalıştırmamış insanlar bizim meselemizi çözüyorlar. Sayın Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde yıllardır uğraştığım bir projeydi ‘arabuluculuk, uyum ve tahkim’ bizde yoktu. Cemil Çiçek’in bakanlığı döneminde Türk hukuk sistemi bunu kazanmış oldu. Geçmişte Ahi ocağı olan bugünki ticaret sanayi odası, borsa asli görevlerimizden birisini Erzurum Ticaret Borsa’mızın bünyesine kazandırıyoruz. Burada iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk yapılacak, hem de tahkim sürecine katkı vereceğiz. Özellikle son 3 yılda arabuluculukta baktığımız zaman 3 milyon dosyanın yüzde 70’i helalleşerek bitti. Buradaki en önemli püf noktası bu ‘helalleşme’ var. Halbuki mahkemeye gittiğiniz zaman kaybeden hakkını helal etmiyor. Buradaki en önemli şey bu. Odamızın bünyesinde kurduğumuz tahkimde maksimum 3 ayda yargılama bitiyor. Yargılama nasıl oluyor? İki taraf birer vekil atıyor. Eğer vekiller anlaşamazsa iki hakemin anlaşmasıyla, üçüncü hakim 2’ye bir karar veriyor. Bu yargılamada 3 ayda bitiyor. Bunu kullanın hayırlı bir iş bu” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği BaşkanıRifat HisarcıklıoğluTOBBTarımHayvancılıkStratejik Sektör
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