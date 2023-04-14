Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.159,41
ALTIN
1.267,34
DOLAR
19,38
STERLİN
24,27
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarım ÜFE martta aylık yüzde 1,79, yıllık yüzde 106,77 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 artış gösterdi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:58
2 Okunma
Tarım ÜFE martta aylık yüzde 1,79, yıllık yüzde 106,77 arttı
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,79, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış görülürken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,4 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 81 maddeden 31'inin ortalama fiyatında azalış olurken 45'inin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TarımÜFE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaklaşan turizm sezonu öncesi sahte acentelere karşı vatandaşları uyardı
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaklaşan turizm sezonu öncesi sahte acentelere karşı vatandaşları uyardı
Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor
Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor
Polonya'ya ihracatta ilk çeyrek rekoru
Polonya'ya ihracatta ilk çeyrek rekoru
IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu
IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu
Balıkçılar bu sezon "palamudu" bol "hamsiyi" az buldu
Balıkçılar bu sezon "palamudu" bol "hamsiyi" az buldu
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
Türkiye kara ve iç sularındaki 6 istilacı türle mücadele için eylem planı hazırlandı
Türkiye kara ve iç sularındaki 6 istilacı türle mücadele için eylem planı hazırlandı
Ramazan Bayramı’nda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak
Ramazan Bayramı’nda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak
Güneş ve rüzgar ekipmanlarındaki farklı tasarımlar temiz enerji kullanımını arttırıyor
Güneş ve rüzgar ekipmanlarındaki farklı tasarımlar temiz enerji kullanımını arttırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi