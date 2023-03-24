Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.031,98
ALTIN
1.217,28
DOLAR
19,07
STERLİN
23,36
EURO
20,53
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Atılım Üniversitesi 9 Akademik...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ramazanda temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

24 Mart 2023 Cuma 14:28
8 Okunma
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ramazanda temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak
Ankara

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi Kooperatif MarketleriRamazanTemel Gıda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin liraya yükseltiliyor
Emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin liraya yükseltiliyor
Çiftçilere yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Depremzede KOBİ'lere sıfır faizli acil destek kredisi
Depremzede KOBİ'lere sıfır faizli acil destek kredisi
Kadın istihdam oranında geçen yıl rekor kırıldı
Kadın istihdam oranında geçen yıl rekor kırıldı
Togg T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi
Togg T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi
EYT kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları bugün başladı
EYT kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları bugün başladı
TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu
TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu
Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı
Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı
En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor
En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi