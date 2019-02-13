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Tanzim, markete sıçradı

Zincir marketlerde de tanzim fiyatlarından satışa başlandı.

Tanzim, markete sıçradı

Zincir marketlerde de tanzim fiyatlarından satışa başlandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:14
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Tanzim, markete sıçradı

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği tanzim satış noktalarının ardından Migros, Carrefour, Bim, Şok ve A101 gibi zincir marketlerde de tanzim fiyatlarından domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan ve patates satışına başlandı. Marketlerdeki satışlarda da tıpkı tanzimlerde olduğu gibi alım yapan vatandaşlara 3 kilogramlık sınır getirildi. Marketlerde uygun fiyatlı satışların yanında farklı fiyatlardan da söz konusu ürünlerin satışına devam ediliyor.

Gıda fiyatlarından yaşanan aşırı yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçeceğini duyurduğu tanzim satışları İstanbul ve Ankara’da başladı. Belediyeler aracılığıyla kurulan çadır ya da mobil araçlarda domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan ve patates uygun fiyattan satışa çıkarıldı. Hal fiyatlarına göre dahi daha uygun satılan ürünler için vatandaşa kişi başı 3 kilogramlık sınır getirildi. Belediyeler aracılığıyla yapılan uygun fiyatlı sebze satışına marketler de dahil oldu. Migros, Carrefour, Bim, Şok ve A101 gibi Türkiye’nin dört bir tarafında hizmet veren zincir marketlerde dün itibariyle tanzim noktalarındaki fiyatlardan söz konusu sebzelerin satışına başlandı. 

MARKETTE DE SINIR

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre; Tanzim noktalarında olduğu gibi düşük fiyattan marketlerde satılan ürünlere de 3 kilogramlık satış sınırı getirildi. Tanzimlerden farklı olarak marketlerde daha yüksek fiyatlardan da aynı ürünlerin satışı yapılıyor. Ancak yüksek fiyatlı ürünlerde vatandaşa herhangi bir alım kısıtlaması bulunmuyor. Uygun fiyatlı sebzelerin satışı ile ilgili görüştüğümüz market temsilcileri söz konusu ürünleri kendilerinin temin ettiğini ifade etti. Ancak tanzimlere ürün tedarik eden Tarım Kredi Kooperatifinden aynı ürünleri almak için görüşmelerin yapıldığı ileri sürüldü. Şu an için uygun fiyatlı sebze satışının ne kadar süreceği ile ilgili bir bilgi veremeyeceklerinin altını çizen market temsilcileri, “Ürünleri kendimiz tedarik ediyoruz. Ürünleri çeşitlerine göre ayırıp, ona göre fiyatlandırıyoruz. Düşük fiyatlı olan ürünlerin satışına da tıpkı tanzimde olduğu gibi 3 kilogramlık sınır getirdik” dedi.

2.5 AYLIK PLAN

Anadolu Ajansı Ekonomi Masası’nda konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, “Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patlıcan 10 lirayken 4,5 liraya, soğan 4 lirayken 2 liraya, patates 4,5 lirayken 2 liraya sattık. Bizim arkamızdan da marketlerde ve manavlarda fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar. Kamuoyunda, söz konusu mekanizma bir seçim çalışması gibi tartışma konusu yapılıyor. Tanzim satışta 2.5 aylık planlamamız var. Örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak” diye konuştu.

İLK GÜN 118 TON DOMATES SATILDI

VATANDAŞIN yoğun ilgi gösterdiği İstanbul’daki 50 tanzim noktasında ilk gün toplam 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2.7 ton patlıcan, 2 ton çarliston biber, 1 ton sivri biber satıldı. Üretim merkezi olduğu için tanzim satış noktaları kurulmayan Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca’nın yanı sıra, satış yapılmayan mahallelerden de tanzimler kurulması için vatandaştan yoğun istek geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TanzimZincir MarketlerSebze FiyatlarıSebze
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