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TANRIKULU’NA SEVGİ SELİ

Kurulduğu günden itibaren Türkiye'de hızlı bir şekilde şubeleşen Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD),36.şubesini görkemli bir törenle Kars’ta açtı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:38
TANRIKULU’NA SEVGİ SELİ

İSTANBUL

Almina Besra BABAR

Açılışın olduğu alana giden TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, mahsül zamanı olduğu halde yaklaşık 2 bin kişi tarafından karşılandı. Kars Kafkas oyunları eşliğinde davetlilerle kucaklaşan Tanrıkulu, gördüğü ilgi karşısında duygulandığını söyledi. Herhangi bir siyasi partinin ne ön ne de arka bahçelerinde olmadıklarını, sadece devlet şiarıyla Türkiye ekonomisini yükseltmek adına yola çıktıklarını ifade eden Tanrıkulu, “Burada açıkça ifade etmek istiyorum, bizim hiçbir siyasi partiyle bağlantımız yok. Kendi illerimizde, totalde tüm Türkiye’de sanayiciler, iş adamları olarak ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması için her şeyi yapacağız, yapmaya da mecburuz” diye konuştu.

TÜMKİAD Kars Şube Başkanı Altok Boy, “Hiçbir siyasi harekete yakın durmadan yoluna devam eden TÜMKİAD'ın geçtiğimiz ay 35. Şubesini Edirne'de açtık.36. şubesini memleketim Kars'ta açtık katılım gösteren bütün hemşehrilerim ve dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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