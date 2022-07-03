Tahıl ambarı'nın hasat sezonunda 2 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor

KONYA (DHA)

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda hububat hasadı başlıyor. Geçen yıl meteorolojik kuraklıkla boğuşan ovada bu yılki verimin 2 milyon tonun üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyen Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Toplamda 1 milyon hektarlık bir hububat ekim alanı söz konusu. Buradan çıkacak bol miktarda ürün ülkeyi de rahatlatacaktır. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi bir rekolte bekliyoruz. Arpada 1 milyon tona yakın buğdayda da 2 milyon tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. İnşallah bu gerçekleştiği takdirde ülkemiz bu yıl, ciddi anlamda dünya genelinde olan gıda kriziyle ilgili çok daha rahat bir yıl geçirebilecek" dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, önceki yıllarda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretilirken. Son dönemdeki verim kayıpları 1 milyon tona ulaşmıştı. 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ova geçen sezon geçirdiği kurak dönemin ardından bu yıl uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı