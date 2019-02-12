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Suzuki, iki modeliyle Boat Show’da

Suzuki Marin, CNR Avrasya Boat Show’da DF 350A ve DF 9.9B modeliyle yer alacağını açıkladı.

Suzuki, iki modeliyle Boat Show’da

Suzuki Marin, CNR Avrasya Boat Show’da DF 350A ve DF 9.9B modeliyle yer alacağını açıkladı.

12 Şubat 2019 Salı 16:11
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Suzuki, iki modeliyle Boat Show’da

İSTANBUL - Denizcilik alanında dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, bu yıl 14’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Suzuki Marin, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda kalite, teknoloji ve yakıt ekonomisiyle ön çıkan ürün gamını deniz tutkunlarının beğenisine sunacağını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, fuarda DF 350A ve DF 9.9B'nin yer alacağı bildirildi.

4 zamanlı dıştan takma deniz motorlarında bir devrim niteliğinde olan ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip DF 350A, yüksek performansına rağmen düşük yakıt tüketimiyle fuarın en iddialı modelleri arasında yer alıyor.

HIZLI, GÜVENLİ VE EKONOMİK

Açıklamanın devamın şu ifadelere yer verildi:

"9.9 HP gücünde, dünyanın ilk ve tek ‘Lean Burn’ ve ‘Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Sistemi’ ile dizayn edilmiş modeli DF 9.9B ise denizdeki kısıtlı zamanını motor problemleriyle geçirmek istemeyenlere özel kaliteli ve eşsiz bir seçenek olarak dikkatleri çekiyor. Kullanıcılarına  sessiz, titreşimsiz çalışma, her koşulda daha iyi ivmelenme ve denizde sıkıntı çıkarmayan uzun ömürlü bir kullanım sağlayan DF 9.9B, 327cm3 ile sınıfının en yüksek silindir hacmi sayesinde ekstra itme gücü sunuyor. DF 9.9B modeli ayrıca, sahip olduğu ‘Suzuki Lean Burn’ teknolojisi sayesinde üstün yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor. DF 350A’da bulunan ters dönüşlü çift pervane teknolojisi, her iki pervanenin farklı yönlerde dönmesini sağlayarak su üzerinde olağanüstü dengeli ve güvenli bir seyir sağlıyor. 350 HP’lik güce sahip olan model, dişli kutusunun gelişmiş tasarımı sayesinde suyun sürtünme direncini en aza indirerek yakıt tüketiminin minimumda kalmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. 4 zamanlı dıştan takma deniz motorlarında ilk defa Suzuki tarafından geliştirilen ters dönüşlü çift pervane sistemi ayrıca, yüksek itiş gücü sayesinde hızlı ivmelenmenin yanı sıra teknenin daha kısa mesafede durmasını sağlıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boat ShowSuzuki
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