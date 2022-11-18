'Suya göre tarım' planı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce 'Suya göre tarım' ilkesinden hareketle 'Sektörel Su Tahsis Planları' (SSTP) hazırlandı. 6 havzada tamamlanan, 11 havzada hazırlık çalışması devam eden planlar ile su miktarı, çiftçilerin ve gıda sanayisinin ihtiyaçları göz önüne alınarak ürün deseni belirlenirken, az su ile maksimum gelir elde edilmesi hedefleniyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan SSTP'ler ile su kaynaklarının kullanımının doğru planlanması, suyu kullanan sektörler arasında adil ve dengeli su paylaşımını sağlamak ve su kullanımından elde edilecek faydayı en üst seviyeye çıkarmak hedefleniyor. SSTP’ler 6 havzada tamamlanırken, 11 havzada ise çalışmalar devam ediyor. SSTP’ler kapsamında her bir alt havzada içme ve kullanma suyu, çevresel su ihtiyacı, tarım, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, sanayi, enerji, madencilik ve havzaya özgü diğer sektörler için su tahsis planlaması yapılıyor. Bu kapsamda, tüm sektörlere optimum su kullanımı önerileri getiriliyor.



AZ SU İLE ÇOK GELİR



SSTP'lerde 'Suya göre tarım' ilkesinden hareketle sulamaya verilebilecek su miktarı ile çiftçilerin ve gıda sanayisinin ihtiyaçları göz önüne alınarak ürün deseni belirleniyor. Ayrıca Türkiye'de su tüketiminin en fazla olduğu ve olası kuraklık koşullarından da en çok etkilenmesi muhtemel tarım sektörüne yönelik, en az sulama suyu kullanımı ile maksimum gelir elde edilmesi amacıyla optimum bitki deseni ve sulama planlaması belirleniyor. Bitki deseni optimizasyonu ve sulama planlaması ile tarım sektörünün su ihtiyacı önceden belirlenerek net gelirin arttırılması ve yaşanabilecek olan kuraklık koşullarında, üreticilerin azalan yer altı ve yer üstü su kaynakları ile karşı karşıya kaldıklarında üretime devam etmeleri sağlanacak. 6 havzada tamamlanan sektörel su tahsis planlaması sonucunda mevcut durumda 8 milyar metreküp mertebesinde su ile yaklaşık 11,2 milyar TL gelir elde edilebilirken, projeli durumda 7,8 milyar metreküp su ile 18,4 milyar TL gelir elde edilebileceği belirlendi.



KURAKLIK YÖNETİM PLANLARI



Ayrıca 'Kuraklık Yönetim Planları' da hazırlanıyor. Bu kapsamda havzanın özellikleri dikkate alınarak, az su tüketen bitkilerin ekilmesine öncelik verilecek. Bu planlar ile muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirilecek ve kuraklığa karşı hazırlıklı olunacak. Planlar kapsamında; havzanın kuraklık analizleri, mevcut ve gelecek su potansiyeli tespiti yapılarak tarım, içme suyu, sanayi, ekosistem, turizm sektörlerine kuraklığın etkileri belirlenip, bitki paterni değişikliği, sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi, sulama randımanının artırılması sağlanacak. 'Kuraklık Yönetim Planları' 15 havzada tamamlanırken, 2’si güncelleme olmak üzere 12 havzada çalışmalar sürüyor.