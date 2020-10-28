ŞUSİAD BAŞKANI MEHMET KORKUT POLAT OLDU

HABER: DİNÇER KARACALAR



ŞUSİAD Başkanı Mehmet Korkut Polat, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e ŞUSİAD Başkanı olması vesilesiyle verdiği röportajda şu konulara değindi



Başkan Polat, kısa ismi ŞUSİAD olan Şanlıurfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak Şehrimizde bulunan Sanayici ve İş İnsanlarından müteşekkil bir dernek olarak çalışmalarımız devam ediyor.



Amacımız Şanlıurfa ilimize güzel projeler geliştirerek sanayici ve iş adamlarımızı birlik ve beraberlik içinde bir araya getirerek Şehirimizi Türkiye sanayisinde söz sahibi bir konuma getirmek için ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım tüm hızla çalışmalarımız devam etmektedir.



ŞUSİAD Başkanı olarak beni göreve layık gören çok değerli ŞUSİAD üyelerimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder onlara yakışır bir hizmet sunmak için gece gündüz çalışacağımı bildirmek isterim

ŞANLIURFA İÇİN EL ELE DİYORUZ

ŞANLIURFA İÇİN ŞUSİAD

ŞANLIURFA ŞEHRİMİZİ SANAYİNİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ .