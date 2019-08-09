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'Superior seedless' cinsi üzümü yağmur vurdu, üretici dertli

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif olarak üretilen ancak geçen 17 Temmuz günü yağan şiddetli yağmur nedeniyle çatlama yapan 'Superior seedless' cinsi üzüm üreten çiftçiler mağdur oldu. Zarar gören ürünlerini ihraç edemeyen, fiyatı 5 liradan 1,5 liraya kadar gerileyen üzüm dalında kalırken, çiftçi mahsülünün bir kısmını kurutmalık olarak ayırmak, kalanını da sumalık olarak satmak zorunda kaldı.

'Superior seedless' cinsi üzümü yağmur vurdu, üretici dertli

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif olarak üretilen ancak geçen 17 Temmuz günü yağan şiddetli yağmur nedeniyle çatlama yapan 'Superior seedless' cinsi üzüm üreten çiftçiler mağdur oldu. Zarar gören ürünlerini ihraç edemeyen, fiyatı 5 liradan 1,5 liraya kadar gerileyen üzüm dalında kalırken, çiftçi mahsülünün bir kısmını kurutmalık olarak ayırmak, kalanını da sumalık olarak satmak zorunda kaldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
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'Superior seedless' cinsi üzümü yağmur vurdu, üretici dertli

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ilçeleri ile Denizli'de 'Superior seedless' cinsi çekirdeksiz üzüm üretimi son yıllarda hızla artarak, ihracatta ön sıralara çıkmayı başardı. Geçen yıl 75 milyon dolarlık Sultaniye üzümü ihracatından sonra çekirdeksiz yaş üzüm cinsi olan 'Superior seedless' de 6 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü sırada yer aldı. Sultaniye'den 15-20 gün önce hasat edilen 'Superior seedless' aynı zamanda ihracat sezonunun erken açılmasını da sağlıyor. Turfanda işlem gördüğü için fiyatı da üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Ancak bu sezon Alaşehir'deki 'Superior seedless' üzüm üreticileri, geçen 17 Temmuz'da yağan şiddetli yağmurun mahsüllerine zarar vermesi nedeniyle sıkıntıda.  10 bin dönümlük alanda yıllık ortalama 17 bin ton 'Superior seedless' cinsi üzüm yetiştirilen Alaşehir'de, üretici, yağmur nedeniyle çatlayan üzümü ihraç edemedi.Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte hasadına başlanan 'Superior seedless' cinsi üzümün kilosu başlangıçta 5 liradan alıcı bulurken, yağmurun ardından 1,5 liraya kadar düştü. Bu durumda üreticinin mağduriyetini daha da arttırdı.

Ne yapacağını şaşıran üretici, ürünün bir bölümünü kurutmalık olarak ayırırken, kalan kısmını da kilosunu 80 kuruştan, halk arasında 'şaraplık üzüm', 'çıkma üzüm' olarak bilinen sumalık olarak satmak zorunda kaldı. 

Sumalık üzüm alıcısı Halil Garipoğlu, 10 yıldır bu iş ile uğraştığını belirterek, "İlk kez 'Superior seedless' cinsi üzümün sumalık olarak geldiğini gördüm" dedi. Garipoğlu, "Yağmur nedeniyle çatladığı için üzümünü satamayan, kurutacak sergisi de olmayan üreticiler mecburen sumalık olarak satıyor. Kilosu 80 kuruş ama yine de doğru düzgün alan yok. Superior seedless cinsi üzümler ilk kez bu kadar ayağa kadar düştü" dedi.

Üzüm yetiştiricisi Hüseyin Gömleksiz ise, "Superior seedless üzümlerimizi yağmur vurunca mecburen kurutmaya aldık. Hava şartlarından mı mağdur olduk, alıcıların geç davranması nedeniyle hasatta mı geç kalındı bilemiyorum. Yağmur yağıp, üzümler bozulmaya başlayınca mecburen kesip kurutmak üzere serdik" die konuştu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de 'Superior seedless' cinsi üzümde yaşanan sıkıntı nedeniyle üzüntülü olduğunu vurgulayarak, "Tarım her zaman risk taşıyan bir sektör. Bu açıdan üreticiler yağmurdan, doludan, sıcaktan korunmak için tek çare olan sigorta ve örtü sistemine yönelmelidir. Üreticilerimizi de hala sigorta bilinci eksik. En güvenceli ve devlet desteği olan sigorta sistemi mutlaka gelişmelidir. Ayrıca yeni yeni başlanan örtü sistemini devlet desteği ile daha da artırılabilinir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Superior SeedlessÜzümüretici
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