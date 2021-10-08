SunExpress Mardin uçuşlarına başlıyor

SunExpress, sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkları ile Türkiye’nin en popüler turizm destinasyonlarından biri haline gelen Mardin’e ocak ayı ortasından itibaren Antalya’dan haftada iki, İzmir’den ise haftada üç kez karşılıklı sefer sunuyor.

İZMİR VE ANTALYADAN SEFERLER OLACAK

Antalya ve İzmir’i hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, tarih boyunca pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Mardin’e 14 Ocak 2022 itibarıyla Antalya’dan haftada iki kez, cuma ve pazar günleri, 15 Ocak itibarıyla İzmir’den haftada üç kez, pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri uçuş düzenliyor.