SunExpress 10 ayda 8 milyonu aşkın yolcu taşıdı

SunExpress CEO'su Max Kownatzki konu ile ilgili olarak “Bu yazın en yoğun dönemini, uçuşlarımızda Avrupa genelindeki yer hizmetleri personeli eksikliği kaynaklı bir iptal gerçekleştirmeden geçirdik. Bu olağanüstü sezonda rekor sayıda misafirimizi güvenli ve konforlu şekilde sevdikleri tatil destinasyonlarına taşıyarak Türkiye turizmine sağladığımız katkıyı daha da artırdık. Seyahat talebinin kış sezonunda da hız kesmeden süreceğini öngörüyoruz. Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik devam eden talebi karşılamak üzere ilave uçuşlar planladık. Türkiye’nin bu yıl için 47 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

ÖDÜL ALMIŞTI

SunExpress, havacılık sektörünün Oscar’ı olarak bilinen Skytrax 2022 Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde ‘Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu’ ödülünün sahibi olmuştu. Şirket, Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde geçtiğimiz dönemde de üç yıl art arda ‘Türkiye’nin En İyi Tatil Hava Yolu’ seçilmişti.

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan ödüller, yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucu ile belirleniyor. Bu yıl online anket Eylül 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında 100 ülkeden yaklaşık 14 milyon yolcunun katılımıyla yapıldı.