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Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada, iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalılar. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder" dedi.

Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada, iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalılar. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:21
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Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor

BURDUR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Burdur'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile iş insanları katıldı. 

'TARİH YENİDEN YAZILIYOR'

Toplantıda konuşan Nurettin Nebati, Türkiye'nin artık sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Nebati, "Benim yaş ve öncesindekilerin çok baktığı bir yer vardır. Güney Amerika ülkelerindeki siyasi hareketler hep izlenirdi. Dikkat eder misiniz lütfen. Güney Amerika'daki liderler ve ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan strateji dersi alıyor, destek istiyor ve 'Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda olsun' diye buraya bakıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz, tarih yeniden yazılıyor ve şekilleniyor ve bu şekillenen tarihin görünmeyen kahramanlarıyız. Siyaset ve kamu yönetimi gereğini yapıyor" dedi.

'BU ÜLKEYLE UĞRAŞMAYIN, KAVGA ETMEYİN'

10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerine yapılan büyük operasyonun hızlı bir şekilde bertaraf edildiğini aktaran Nurettin Nebati, "Türkiye atmış olduğu bu adımlar çerçevesinde yıl sonunda elde etmiş olduğu başarıyı 2019, 2020 ve 2021'le ilgili hedeflerini gerçekleştireceğine ilişkin önemli bir mesaj vermiş oldu ve hayatlarını sanal dünya içerisindeki dünyada ve bunu dışarıdan aldıkları suflelerle gerçekleştirenler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalı. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede herhangi bir parti, etnik yapı, parti anlaşmazlığı, beka sorunu söz konusu olduğu zaman kendini ortaya koymayı bilen bir ülke" dedi.

'ÜRETİCİ ARTIK KARŞILIĞINI ALIYOR'

Enflasyon rakamlarının açıklandığını ve şubat ayında TÜFE'de binde 16'lık artış olduğunu kaydeden Nebati, "Hemen hemen artış yok demektir. Yıllık enflasyon 20'nin altına düştü. Geçen yıl gıdada yüzde 6,5'e, ki son 20 yılın rekoruna varan bir artış söz konusu olmamış olsaydı biz daha düşük rakamları konuşacaktık. Bugün özellikle çok düşük rakamlarla devam eden giyim ve ayakkabı sektörüne teşekkür ediyorum. Onlar gereğini yaptı. Enflasyon şubat ayında 0.16 arttı, geçen aya göre ve yıllık 20'nin altında. ÜFE'de ise on binde 9'luk artış var. Bu şu demek, üretici artık karşılığını alıyor. Tüketici bu işin birlikte sırtlanacağını görüyor ve enflasyon daha da düşecek. Emin olun yıl sonu itibariyle açıklanmış olan hedeflerimizi fersah fersah geçeceğiz. Yeter ki inanalım ve güvenelim" dedi.

Bakan Yardımcısı Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati
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