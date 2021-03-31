SUDER’in yeni Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’de 20 yıldır ambalajlı su sanayinin önde gelen firmalarını çatısı altında toplayan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER) 11. Olağan Genel Kurulunda, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken, Başkan Yardımcısı Dağdelen Su Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir oldu.

SUDER ve üye firmalar, toplumun ihtiyaç duyduğu kaliteli ve güvenli ambalajlı suların yeterli miktarlarda üretimlerini gerçekleştirerek sağlıklı koşullarda tüketicilere sunmak, sektörü ve paydaşlarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ambalajlı su üreticisi firmalar ve tedarikçi firmalar olmak üzere toplam 38 üyesi bulunan SUDER, 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

“SUDER, güç birliği içerisinde yoluna devam edecek”

SUDER Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Hüseyin Karamehmetoğlu, önceki dönem SUDER Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı’ya ve genel kurula katılan diğer dernek üyesi katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımının gerekliliğine dikkat çeken Hüseyin Karamehmetoğlu, SUDER’in yeni dönemde de sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketimini artırmak için toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Karamehmetoğlu, “15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye dolaylı istihdam sunan Türkiye Ambalajlı Su Sektörü’nün sağladığı faydayı genişletmek için çalışacağız. Bu çerçevede sektörümüzün, kamu nezdinde mevzuata ilişkin konularda ideal çözümlere ulaşabilmesi için tüm süreçlerde üyelerimizle güç birliği içerisinde aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz.” dedi.

SUDER Yönetim Kurulu

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. SUDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan – Hüseyin Karamehmetoğlu – (Pınar Su ve İçecek)

Başkan Yrd. – İsmail Özdemir – (Dağdelen Su)

Sayman – Ayhan Balcı – (Saka Su)

Üye – Ediz Aksoy – (Danone Hayat Su)

Üye – S. Can Emci – (Erikli & Nestle Waters)

Üye – Murat Dündar Akgün – (Coca-Cola Damla Su)

Üye – Yaşabey Kalebaşı – (Assu)

Üye – Hakan Çelik – (Pürsu)

Üye – Mehmet Tuncay İşmar – (Uludağ Premium)

SUDER Denetim Kurulu

Üye - Süleyman Kandemir – (Köksan Pet)

Üye - S. Emir Köylüoğlu – (Ase Plastik)

Üye - Muharrem Eskiyapan – (Nuhdem Plastik)