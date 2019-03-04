Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103777
ALTIN
223.540
DOLAR
5.3689
STERLİN
7.1107
EURO
6.1035
BAŞARILARA KOŞMAK
BAŞARILARA KOŞMAK
Hatay'da çatışma
Son Dakika
Hatay'da çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Sarı yelekliler sokaklarda
Sarı yelekliler sokaklarda
Bayburt'ta kaza
Son Dakika
Bayburt'ta kaza

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67 oldu.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67 oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
0 Okunma
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul,  (DHA)

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, dövizler birer kuruş geriledi ve dolar 5.37 liraya, euro 6.11 liraya, sterlin 7.11 liraya indi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- Sağlıkta yüzde 2.48,

- eğitimde yüzde 1.64,

- gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.9,

- lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve

- ulaştırmada yüzde 0.71 arttı.

Ana harcama gruplarına göre en yüksek düşüşler şöyle sıralandı;

- giyim ve ayakkabı yüzde 4.81,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.39,

- eğlence ve kültürde yüzde 0.37 ve

- haberleşmede yüzde 0.34 düştü.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 29.25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken,

- çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28.08,

- ev eşyası yüzde 27.59,

- eğlence ve kültürde yüzde 20.43 ve

- lokanta ve otellerde yüzde 19.79 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE), Şubat'ta aylık yüzde 0.09, Aralık ayına göre yüzde 0.55, yıllık yüzde 29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29.97 yükseldi.

Aylık değişimler; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.60 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7.43 ve su sektöründe yüzde 1.02 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış; yüzde 7.37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5.50 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4.84 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 7.43, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1.68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1.66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şubatEnflasyonRakamTüikönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferrero Fındık’tan yatırım
Ferrero Fındık’tan yatırım
Hedefimiz; yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek
Hedefimiz; yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek
Konutta stoklar eriyor
Konutta stoklar eriyor
KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip
KOBİ'lerin sadece yüzde 15'i profesyonel finans departmanına sahip
Bakan Albayrak'tan yeni paket müjdesi
Bakan Albayrak'tan yeni paket müjdesi
TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI
TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI
Dolar 5.33, euro 6.07
Dolar 5.33, euro 6.07
Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 28,8 milyar kWh
Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 28,8 milyar kWh
Petrol fiyatları rekor ABD üretimiyle düştü
Petrol fiyatları rekor ABD üretimiyle düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ