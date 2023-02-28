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Su ürünleri yetiştiricilerine 2022'de 119,3 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri kapsamında 119,3 milyon liralık ödeme yaptı.

28 Şubat 2023 Salı 13:20
Su ürünleri yetiştiricilerine 2022'de 119,3 milyon liralık destek

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, sağlıklı beslenmenin temel taşlarından olan su ürünleri tüketiminin toplumda artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye sularında yetiştirilen balıklar, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere, aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Güney Kore'nin de yer aldığı 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Su ürünleri sektöründe yaşanan bu gelişmeler sayesinde Türkiye, balık yetiştiriciliğinde AB ülkeleri arasında 1. sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye, çipura ve levrek üretiminde dünyada ilk, gökkuşağı alabalığı üretiminde ise 2. sırada bulunuyor.

Bakanlıkça yapılan çalışmalar çerçevesinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sektörün mevcut durumu da dikkate alınıp yeni düzenlemeler yapılarak su ürünleri desteklemeleri uygulanıyor.

Doğru politikaların devreye alınması ve Bakanlığın desteklemelerinin uygulamaya konulmasıyla 2002'de 61 bin ton olan su ürünleri üretimi, 2022'de yaklaşık 514 bin tona ulaştı.

Desteklemeler kapsamında ayrıca 2002'de 27 bin ton olan su ürünleri ihracatı, 2022'de 251 bin tona, değer olarak ise söz konusu dönemde 97 milyon dolardan 1,7 milyar dolara çıktı.

Türk somonu dünya markası oldu

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2022 yılı su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri kapsamında, 611 üreticiye ait 814 yetiştiricilik tesisine 119,3 milyon liralık destekleme ödemesi yapıldı. Böylece bugüne kadar yetiştiricilik sektörüne toplam 1,64 milyar lira kaynak aktarılmış oldu.

Bunun yanında, su ürünleri yetiştiriciliği sektörü ülkeye 40 binin üzerinde doğrudan istihdam sağladı.

2017 yılında başlayan Türk Somonu Projesi ile üreticilerin somon balığı yetiştiriciliğine yönlendirilmesiyle tüm dünyada kabul gören "Türk somonu" markası oluşturuldu.

Söz konusu yılda yaklaşık 5 bin ton olan Türk somonu üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı projeler ve destekleme modelleriyle 2021'de 31 bin 500, 2022'de ise yaklaşık 45 bin tonluk üretim hacmine ulaştı.

2020'de 56,8 milyon dolar olan somon ihracatı, 2021'de 130,9 milyon dolara, 2022'de de 312,3 milyon dolara yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Su ürünleri YetiştiricileriTarım Ve Orman Bakanlığı
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