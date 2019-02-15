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Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki programının ardından Milas'a geçerek, Milas Süt Birliği'ne ait şarküteride incelemelerde bulundu.

Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki programının ardından Milas'a geçerek, Milas Süt Birliği'ne ait şarküteride incelemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:19
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Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk

Milas Süt Birliği Başkanı Halil İhsan Gezgin, ürünlerin nasıl temin edilip, satıldığı yönünde Pakdemirli'ye bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, buradaki ürünlerin tadına da baktı. Pakdemirli, daha sonra Yatağan'a giderek, zeytinyağı sıkım tesisinde, uluslararası yarışmalarda derece verilen zeytinyağını tattı. İşletme sahibi, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş'tan bilgi alan Bakan Pakdemirli, her bölgenin kendine özel zeytinyağı olduğunu belirterek, hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Bir yöre sakininin Yatağan Termik Santrali'nden çıkan buharın ilçeye kurulacak seralarda kullanabileceğini, destek beklediklerini söylemesi üzerine Pakdemirli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, daha sonra diğer durağı olan il merkezine hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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