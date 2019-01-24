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STA imzalanmazsa Birleşik Krallık pazarında moda endüstrimiz darbe alır

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaması durumunda iki milyar dolarlık Birleşik Krallık pazarında, moda endüstrisinin ağır darbe alacağı görüşünde.

STA imzalanmazsa Birleşik Krallık pazarında moda endüstrimiz darbe alır

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaması durumunda iki milyar dolarlık Birleşik Krallık pazarında, moda endüstrisinin ağır darbe alacağı görüşünde.

24 Ocak 2019 Perşembe 17:04
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STA imzalanmazsa Birleşik Krallık pazarında moda endüstrimiz darbe alır

İSTANBUL - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaması durumunda iki milyar dolarlık Birleşik Krallık pazarında, moda endüstrisinin ağır darbe alacağı görüşünde.

Birleşik Krallık’ın anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 29 Mart’ta AB’den ayrılacağını hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti:

“Yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan Birleşik Krallık, Türk moda endüstrisi için çok önemli.

“Almanya ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük pazarımız olan Birleşik Krallık’a 2018’de iki milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızı Gümrük Birliği çerçevesinde gümrük vergisi ödemeden ATR belgesi ile yapıyoruz.

“Brexit sonrası sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapma imkânımız kalmayacak, dolayısı ile iki milyar dolarlık pazarda rekabet gücümüz ağır darbe alacak.

“Biz Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği’nde kalacağını ümit ediyoruz. Eğer bu beklentimiz gerçekleşirse sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapmaya devam edebileceğiz.

“Gümrük Birliği’nden de ayrılırsa Birleşik Krallık ile ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir STA imzalanması gerekiyor.

“Yurt dışından tedarik edilen iplik için uygulanan bu önlemin ithalatın azaldığı dönemde getirilmesini anlamakta zorlanıyoruz.

“Son 6 ayda iplik ithalatında ürün türlerine göre yüzde 25 - 50 düzeyinde düşüş var. Bu tabloya rağmen ithalatın artışında görmeye alıştığımız bir önlemle sektörün rekabet gücünün zayıflatılmasını son derece isabetsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz.

“Biz daha yüksek katma değerli ihracat ve ülkemize daha çok döviz kazandırmak için sektöre pozitif ayrımcılık yapılmasını beklerken önümüze çıkarılan bu engelin rasyonel bir izahının olmadığını düşünüyoruz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hazırgiyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları BirliğiSTA
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