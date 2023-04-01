Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ege İhracatçı Birliklerine Personel Alınacak
Ege İhracatçı Birliklerine Personel...
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 01:53
9 Okunma
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Washington

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e revize edildiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından yeniden inşanın Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 12'si kadar iç ve dış finansman gerektireceği aktarıldı.

Açıklamada, para ve finans sektörü politikalarının öngörülebilirliğinin ve etkinliğinin artması, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz rezervleri olmak üzere, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonun güçlenmesi halinde kredi notlarının yükselebileceğine işaret edildi.

Büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 01.04.2023 02:09
Anahtar Kelimeler:
KredinotuUluslararasıKrediDerecelendirmeKuruluşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF'den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay
IMF'den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay
THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım
Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Varank: 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz
Bakan Varank: 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz
Osmaniye'deki rüzgar türbinleri enerji üretimini depremde de sürdürdü
Osmaniye'deki rüzgar türbinleri enerji üretimini depremde de sürdürdü
İngiltere'den Brexit sonrası en büyük ticari anlaşma
İngiltere'den Brexit sonrası en büyük ticari anlaşma
Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi