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Sosyal medyada sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı

Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Sosyal medyada sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı

Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:59
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Sosyal medyada sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı

İSTANBUL,(DHA)

Emniyet yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

'MAVİ TİK' UYARISI

Yetkililer, mağdurların özellikle Twitter üzerinden tuzağa çekildiğini, resmi kurum ve kuruluşların Twitter üzerinde açtıkları hesapları doğrulatarak isimlerinin yanına "mavi tik" aldıklarını bildirdi. "Mavi tik" bulunmayan hesaplarda yayınlanan, çeşitli vaatleri içeren ilanların bulunduğu linklere kesinlikle tıklamamak gerektiğine dikkat çekildi.

YÖNTEM BÖYLE İŞLİYOR

Siber dolandırıcılar, önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Ardından banka resmi siteleri ile birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yönlendiriyor. Linke tıkladıktan sonra, ilk kez tıklayanlara bankanın 7 bin lira para veya "telefon ile internet paketi"  hediye edileceği yalanıyla kandırabildikleri kişilerin kart numarası ile şifrelerini ele geçiriyor.

Bu yöndeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin emniyet ve banka ekiplerinin birlikte çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

DHA

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Sosyal MedSahte Banka SitesiDolandırıcılıkönce Vatan
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