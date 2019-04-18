SONUNDA HAVALAR ISINDI, SOMFY İLE TENTELERDE KONFOR ZAMANI…

Somfy, motorlu tente sistemleriyle yerinizden kalkmadan, yalnızca uzaktan kumandanıza bir dokunuşla tentenizi istediğiniz gibi yukarı ve aşağı hareket ettirme imkanı sağlıyor. Pratik olduğu kadar estetik bir görünüme de sahip olan Somfy uzaktan kumandalar, “my” fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa basarak daha önce kaydettiğiniz favori konuma geçmenizi olanaklı hale getiriyor. Öte yandan güneşli günlerde devreye giren güneş sensörü, optimum bir sıcaklık sağlamak için otomatik şekilde tentenizi açıyor. Böylece evinizin içini, mobilyalarınızı ya da bahçedeki çiçeklerinizi direkt güneş ışınlarından ve sıcaklıktan koruyor. Aşırı rüzgarlı günlerde ise rüzgar sensörü devreye giriyor. Siz orada bulunmasanız bile kumaş ve mekanizmayı korumak için otomatik olarak tentenizi topluyor.

Connexoon ile tentelerinizi telefonunuzdan kontrol edin…

Somfy’nin Connexoon uygulaması ile tenteler, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan da tek dokunuşla kumanda edilebilir hale geliyor. Böylece siz yazlığınızda ya da evinizde değilken bile tenteniz açılıp kapatılabiliyor, o anki durumu kontrol edilebiliyor. Dilerseniz oluşturacağınız senaryolarla tenteniz seçtiğiniz konuma gelirken ışıklar da aynı anda açılabiliyor. Böylece istediğiniz zaman bahçe veya terasınızda tercih ettiğiniz ortam kolayca hazır hale geliyor.

Her model tenteye kolaylıkla monte edilebilen Somfy çözümleri, rahatınızdan ödün vermeden tentenizi kullanmanıza yardımcı oluyor. Somfy ürünleri Avrupa Güvenlik Standartları’na uygun olarak üretiliyor. Zorlu iklim koşullarında binlerce kullanım periyodu gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor ve test ediliyor.

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