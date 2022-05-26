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Şırnak'ta öğrencilerin ürettiği 'şal şapik' kumaşın ihracatına başlandı

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:13
Şırnak'ta öğrencilerin ürettiği 'şal şapik' kumaşın ihracatına başlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde üniversite yerleşkesinde kurulan atölyede, öğrencilerin doğal tiftikten üretip, kök boya ile renklendirdiği, kışın sıcak yazın da serin tutan 'şal şapik' kumaşının ihracatında ilk sipariş Irak'tan geldi. 10 aşamadan geçip üretilen kumaşların hem geleneksel olarak devam ettirildiğini hem de gelecek nesillere aktarıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, "İç ve dış piyasada ihracatı konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Atölyemizde 15 usta öğreticimiz, 36 öğrencimiz üretimi gerçekleştiriyor. Irak’a iki parti ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, Valilik koordinesinde, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde geçen yıl 500 metrekarelik alanda kurulan 15 dokuma tezgahında kışın sıcak yazın da serin tutan 'şal şapik' kumaşı üretiliyor. Doğal tiftikten elde edilen iplikle 10 aşamadan geçip, binbir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, dört mevsim kullanılan pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler dikiliyor. Atölyede 15 kadın usta öğretici eşliğinde 36 kız öğrenci hem meslek öğreniyor hem de kumaşın satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. İç piyasaya satışı gerçekleştirilen kumaşın ihracatında ilk sipariş Irak'tan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile Irak’a iki parti ihracat yapıldı. 



'MESLEK LİSELERİMİZ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELDİ'

Özdemir, son yıllarda Türkiye'de mesleki eğitim anlamında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, "Meslek liselerimiz iş gücü piyasasına nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda bir üretim merkezi haline geldi. Meslek liselerimizde artık birçok dalda, farklı ürünler üretiliyor, piyasaya sürülüyor. Meslek liselerimiz diğer illerimizde olduğu gibi adeta bir üretim üssü haline geldi. Atölyemizde yöremize ait 'şal şapik' kumaşı üretiliyor. Biz bu kumaşın hem geleneksel olarak devam ettirilmesi, gelecek nesillere aktarılması hem de üretilerek gerek iç piyasada gerekse dış piyasada ihracatı konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Irak’a iki parti ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Meslek liselerimizin iş gücü piyasasına nitelikle eleman yetiştirmesinin yanında, üretim, istihdam, ihracat oluşturması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını son derece anlamlı ve önemli buluyorum. Önümüzdeki yıllarda meslek liseleri arasında en yüksek ciro yapan lise hedefiyle de ilerliyoruz. Öğrencilerimiz hem bu işi öğreniyorlar hem de döner sermaye üzerinden yaptığımız ihracat ve satışlarla elde edilen gelirlerden önemli miktarlarda pay alıyorlar" diye konuştu. 

Cizre’de öğrenciyken 'Şal şapik' üretimine ilgi duyup usta öğretici olan Meryem Yüran ise yaklaşık 7 yıldır bu işi yaptığını ifade ederek, "Burada meslek lisesi öğrencilerini yetiştiriyoruz. Bizim için gurur verici. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Satışlarımız oluyor. Ben de öğrenci olarak başladım ve şimdi usta öğretici olarak çalışıyorum. Evimi de geçindiriyorum, öğrencilerimi de yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Atölyede çalışan 10'uncu sınıf öğrencisi Nujin Sevim de mezun olduktan sonra kendi iş yerini açmayı düşündüğünü ifade ederek, "Ustalık belgesi de alacağım. Biz burada öğrendiğimiz gibi kendi öğrencilerimi toplayıp onlara da öğreteceğim" dedi.

'BİN YILLIK TARİHİ VAR'

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 'şal şapik' kumaşın, yaklaşık bin yıllık bir tarihi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunlar Avrupa'daki birçok devletin tarihinden eski. Böyle bir tarihe, böyle bir kültüre sahibiz. Türkiye’nin en büyük el dokuma atölyesini kurduk. Kumaş yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Bu bizim bölgemizdeki Ermenilerin sanatıydı. Onlar gittikten sonra tamamen unutulmaya yüz tuttu. Bizler üniversite olarak yok olan değerlerimizi araştırıp tekrar üretime geçirdik." (

DHA

Anahtar Kelimeler:
şal şapik KumaşıIhracatŞırnak
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