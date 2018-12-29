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Sınırsız internet için geri sayım

AKN uygulaması, 31 Aralık itibarıyla tamamen kaldırılacak.

Sınırsız internet için geri sayım

AKN uygulaması, 31 Aralık itibarıyla tamamen kaldırılacak.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:31
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Sınırsız internet için geri sayım

BTK tarafından 2017 yılında kademeli olarak hız artırımına gidilen AKN uygulaması, 31 Aralık itibarıyla tamamen kaldırılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen yıl hız artırımı yapılan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması 31 Aralık'ta tamamen sona erecek. İşletmeciler, 1 Ocak 2019'dan itibaren internetin limitsiz kullanılabileceği tarifeleri hayata geçirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AKN, internet erişiminde belirli bir miktar data kullanımı sonrasında, bağlantı hızının otomatik olarak önceden tanımlanan hız seviyesine düşürülmesi anlamına geliyor.

Teknolojik gelişmeler ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla tüketicilerden gelen talepleri değerlendiren BTK, AKN'ye ilişkin düzenlemeler yaptı.

2016 yılı sonunda gerçekleştirilen düzenlemenin ilk fazında, AKN sonrası hız değerleri, paketlere göre farklılaşan oranlarda belirlendi. Tek bir AKN sonrası hız değeri yerine, paket hızına göre değişen değerler uygulanmaya başlandı, internet hızı da artırıldı.

1 Mayıs 2017'de uygulanmaya başlayan düzenlemeyle saniyede 16 megabit hızında AKN'li paketi bulunan abonenin, kotası dolduktan sonra saniyede 3 megabit olan indirme hızı 5 megabite çıktı. Saniyede 500 megabit AKN'li paketi bulunan abonenin ise belirlenen seviyeyi aştığında hızı saniyede 32 megabit oldu. AKN'li paketlerde 02.00-08.00 saatlerindeki internet kullanımları kotaya dahil edilmedi.

Düzenlemenin ikinci fazında ise AKN 31 Aralık'ta tamamen kaldırılacak. İşletmeciler, 1 Ocak 2019'dan itibaren vatandaşlara interneti limitsiz kullanabilecekleri yeni tarifeler sunacak.

AKN'li tarifeler ile kotalı tarifelerin farkı

AKN uygulamasında internet erişimi, paketteki miktar dolduktan sonra düşük hızla ay boyunca devam ediyordu. Kotalı tarifelerde ise belli bir kotanın sonunda duran veya ücreti karşılığında ek paketlerin (aynı/düşük/yüksek hızda) alınabildiği tarifeleri ifade ediyor.

Günümüzde teknolojik gelişmeler ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla internet erişim hızı önemli bir parametre haline geldi.

1 Ocak 2019'dan itibaren hayata geçecek yeni uygulamayla Türkiye'deki internet kullanıcılarının çağın gerektirdiği kalitede hizmet alması, ülkenin küresel sıralamada daha yukarılara çıkması, ortalama internet hızının artırılması, bilgi toplumuna dönüşümün hızlanması amaçlandı.

Abone tarife değişikliğine zorlanamayacak

AKN uygulamasının kaldırılmasıyla 31 Aralık itibarıyla hiçbir tarife ve pakette AKN uygulamasına yer verilemeyecek. Buna karşın tüketicileri internetle tanıştırma amaçlı sunulan ve BTK Kurulu kararıyla onaylanan "İnternet Bizden" kampanyalarından faydalanan aboneler, taahhüt dönemlerinin sonuna kadar mevcut tarifelerini kullanmaya devam edecek.

Söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesiyle taahhütlü aboneler, tarifelerini herhangi bir ek ücret ödemeden taahhüt süresinin sonuna kadar kullanabilecek. Abone, tarife değişikliğine zorlanamayacak.

AKN'li tarife kullanan mevcut taahhütlü aboneler, 31 Aralık'tan sonra taahhüt süreleri doluncaya kadar ay boyunca paketin tanıtım (AKN öncesi) hızından herhangi bir düşüş yaşamadan internetini kullanabilecek.

Taahhütlü tarife değişmedikçe, söz konusu süre boyunca mevcut tarife ücretinin artırılması mümkün olmayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Akn UygulamasıBTKSınırsız Internet
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