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Sigarada asgari maktu ÖTV yükseltildi

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:41
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Sigarada asgari maktu ÖTV yükseltildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, "tütün içeren sigaralar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ile diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün ürünlerinde asgari maktu ÖTV tutarı artırıldı.

Buna göre, bu ürünlerde asgari maktu ÖTV tutarı 0.3899 liradan 0.4569 liraya çıkarılırken, 0.4539 lira olan maktu ÖTV'ler ve yüzde 67 olan ÖTV oranları değiştirilmedi.

Bu kapsamda, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) bulunan ve yüzde 80 ÖTV vergi oranına sahip, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralarda ÖTV oranı yüzde 67'ye, maktu ÖTV tutarı 0.4686 liradan 0.4539 liraya indirilirken, 0.3506 lira olan asgari maktu ÖTV tutarı 0.4569 liraya yükseltildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SigaraTütünVergiÖTV
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