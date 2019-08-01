Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101799
ALTIN
253.069
DOLAR
5.5843
STERLİN
6.7530
EURO
6.1721
İsmail Kartal: 4-5 tane nokta transfere ihtiyacımız var
İsmail Kartal: 4-5 tane nokta...
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘sosyal medya’ açıklaması
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘sosyal medya’...
Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu
Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları...
Sıcak hava kalp sağlığını tehdit ediyor
Sıcak hava kalp sağlığını tehdit...
İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel indirim açıklaması
İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sichuan Havayolları İstanbul'a A350 uçağıyla uçmaya başladı

Çin hava yolu şirketi Sichuan Airlines, nisan ayında başladığı İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferini, ilk kez yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla yaptı.

Sichuan Havayolları İstanbul'a A350 uçağıyla uçmaya başladı

Çin hava yolu şirketi Sichuan Airlines, nisan ayında başladığı İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferini, ilk kez yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla yaptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:48
6 Okunma
Sichuan Havayolları İstanbul'a A350 uçağıyla uçmaya başladı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, A350 uçağıyla yapılan ilk sefer için düzenlenen törene Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei,  havayolu temsilcileri ile havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri katıldı. Başkonsolos Wei, kontuarda yolcularla sohbet ederek, sefer hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra Chengdu kentinin sembolu olan panda figürlerinin yer aldığı uçağa geçen Wei, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkonsolos Wei, hattaki yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle şirketin uçak tipini büyütme kararı aldığını ifade etti. Wei, "Airbus A350 uçağıyla ekim ayına kadar sürekli uçuş olacak" dedi.

Üç gün boyunca seferlerin panda figürlü uçakla yapılacağını kaydeden Wei, kışın yolcu sayısının yüksek olması halinde aynı uçak tipiyle ile devam edileceğini bildirdi.

Wei, en son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin havayolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım" diye konuştu.

"BEŞ GÜNDE ÇİN VİZESİ"

Çin'in Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Wei, uygulanan prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi.

Başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu kaydeden Wei, "Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra bizim iç formalite hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini anımsatan Wei, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sichuan HavayollarıİstanbulÇin Havayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti
İnşaat sektörü bankaların faiz kararını olumlu karşıladı
İnşaat sektörü bankaların faiz kararını olumlu karşıladı
İklim değişikliği, hasat dönemini etkilemeye başladı
İklim değişikliği, hasat dönemini etkilemeye başladı
Enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik
Enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik
Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü
Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü
İTO, İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile anlaşma imzaladı
İTO, İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile anlaşma imzaladı
Selin vurduğu Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme
Selin vurduğu Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme
Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı
Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı
Patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı
Patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans