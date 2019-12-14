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Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar

Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolara yükseldi...

Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar

Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolara yükseldi...

14 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
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Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar

ANTALYA (DHA)

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu'nun yeni dönem başkanlık görevini üstlenen Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİD) Başkanı Emre Sandan, Türkiye'de 18 serbest bölgenin toplam ticaret hacminin 21 milyar dolar, ihracatının 8.2 milyar dolar, toplam istihdamının da 75 bine yükseldiğini açıkladı. Sandan, 2019 yılında da yüzde 5-6 oranında artış beklediklerini söyledi.

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu'nun 36'ncı toplantısı Antalya'da yapıldı. ASBİAD'ın ev sahipliğinde kent merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya Bursa, Ege, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Mersin serbest bölge derneklerinin başkanları, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan ve Antalya Serbest Bölge yöneticileri katıldı. Toplantıda Platform Başkanlığı görevi ise Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Bilgen Salih Narlı'dan, ASBİD Başkanı Emre Sandan'a devredildi.

TÜRKİYE'DE 18 SERBEST BÖLGE

Platform Başkanı Emre Sandan, serbest bölgelerin yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı artırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu açıkladı. Sandan, Türkiye'de ilki 1985 yılında kurulan serbest bölge sayısının bugün 18'e yükseldiğini kaydetti.

21 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Üretim, alım-satım ve diğer faaliyet alanlarında 764'ü yabancı sermaye, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere toplam 2 bin 830 firma bulunduğunu belirten Emre Sandan, 2018 verilerine göre, yaklaşık 21 milyar dolar ticaret hacmine sahip serbest bölgelerde yüzde 7 artışla 75 bin kişiye yakın istihdam sağlandığını söyledi. Serbest bölgelerin katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği teknoloji ve ticaret merkezine dönüştüğünü dikkati çeken Başkan Sandan, 2018 yılı ihracatının 8.2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

2019'DA YÜZDE 5-6 ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 yılında Türkiye'deki serbest bölgelerin ticaret hacmi, istihdam ve ihracat rakamlarında 2018'e göre yüzde 5-6 oranlarında bir artış beklediklerini dile getiren Sandan, “Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurarak serbest bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde uluslararası sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabiliriz" dedi.

YENİ NESİL İHTİSAS SERBEST BÖLGELER

Antalya Serbest Bölge'nin yeni nesil ihtisas serbest bölgeler konusunda başarılı bir rol model olduğunu da belirten Emre Sandan, medikal ve elektronik sektörlerinin yanında, ağırlıklı olarak yat imalat ve mega yat bakım alanında Türkiye'nin ilk ihtisas serbest bölgesi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Başkan Sandan, “2020 itibariyle mega yat bakımı konusunda bölgede yapılacak büyük ölçekli yatırımların da ihtisaslaşma konusunda ciddi bir adım olacağı inancını taşıyoruz. Serbest bölgelerde özellikle tüm üretim faaliyetleriyle mega yat bakım sektöründe bulunan firmalara destek sağlanmalı, daha avantajlı kılacak yeni stratejiler kurgulanmalıdır" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 14.12.2019 08:45
Anahtar Kelimeler:
TicaretSerbest Bölge
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