Seramik üreticileri İstanbul Unicera’da buluşuyor

Her yıl 130 ülkeden yaklaşık 130 bin ziyaretçiyi ağırlayan seramik, banyo ve mutfak fuarında, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ve dekorasyon, ambalajlama, depolama gibi alanlardaki pek çok ürün ilk defa CNR Expo’da görücüye çıkıyor. Sektörünün en önemli yerli oyuncularından biri olan Seramiksan da 2023 için hazırladığı en yeni ürünlerini ilk kez UNICERA’da tanıtmaya hazırlanıyor. Standını ve fuar etkinliklerini sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temasıyla tasarlayan Seramiksan fuarda, banyolarda tasarım algısını güçlendiren vitrifiye ürünlerinin yanı sıra, dekorasyonun vazgeçilmezi parlak mermer ve taş görünümlü, büyük ebatlı porselen karolarını sergileyecek.

Tüm yaşam alanları için tasarladıkları en yeni karo ve vitrifiye serilerinden fuar için özel koleksiyon oluşturduklarını aktaran Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, “Hem ülkemizden hem de dünyadan şirketler ve alıcılar arasında yeni ortaklıkların doğmasına kapı aralayan UNICERA’ya katılmak için gün sayıyoruz. 1994’ten bu yana edindiğimiz bilgi ve deneyimle, çevreye duyarlı yöntemlerle ürettiğimiz en yeni koleksiyonlarımızı fuarda sergileyeceğiz. Bu sayede Türk seramiğinin kaliteli ürün ve trendlerini de profesyonellere sunacağız” dedi.

FUAR KONSEPTLERİ GERİ KAZANIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fuar temalarını geri kazanım ve sürdürülebilirlik üzerine şekillendirdiklerini belirten Çağlar, “Fuar için belirlediğimiz konsept kapsamında 8-9 Kasım’da ‘İyi Yaşam İçin İyi Dönüşüm Atölyesi’ düzenleyeceğiz. Seramiksan’ın geri kazanım tesisindeki kırık seramik parçalarının altınla birleşmesinden doğan ve 15. yüzyıla dayanan bir Japon tamir sanatı olan Kintsugi ile seramiği farklı objelere dönüştüreceğiz. Ünlü mimarları ağırlayacağımız “İyi Yaşam İçin İyi Dönüşüm Atölyesi”nde bu uygulama ile kırık seramiklerin ömrünü uzatarak, geri kazanıma ve sürdürülebilirliğe dikkat çekeceğiz. Ayrıca yine geri kazanımı vurgulamak için kırık seramiklerden oluşturduğumuz fotoğraf alanındaki büyük çerçeve onlarca kişinin el emeği ile ortaya çıktı. Bu etkinlikler ile birlikte banyo ve mutfak gibi tüm yaşam alanları için tasarladığımız en yeni koleksiyonlarımızı fuarda tanıtmanın ötesine geçerek iyi dönüşüm hareketi başlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

SERAMİKSAN KLOZETLER SU TASARRUFU SAĞLIYOR

Seramiksan’ın vitrifiye grubunda ilk kez sergilenecek ürünlerin başında Klasik stildeki etajerli lavabo yer alırken, Aura Koleksiyonu’na da iki yeni formda çanak lavabo ekleniyor. 2,5 - 4,5 litre ile fonksiyon yaparak yaklaşık yüzde 30 su tasarrufu sağlayan Rim-out asma klozetler ise banyolardaki hijyen ve konforu arttırıyor. Hill Akıllı Pisuvar serisine yeni eklenen, Rim-out asma bide ve klozetler ise birbirini tamamlayarak bütünsel bir banyo konsepti sunuyor.