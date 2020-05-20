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"Şekerleme sektörü bayram sonrası yükselişe geçecek"

Bayramlarda satışlarını 4'e katlayan markaların cirolarının önemli bir bölümünü de bayram döneminde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Başar, “Koronavirüse rağmen sektör ihracatında yüzde 5’lik artış görüldü. Hem koronavirüsün etkilerinin azalmaya başlaması hem Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte sektörümüz yeniden yükselişe geçecek” dedi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:19
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"Şekerleme sektörü bayram sonrası yükselişe geçecek"

MERDİVEN ALTI ÜRETİCİLERE DİKKAT


Pandemi süreciyle birlikte hijyen standartlarının önemini bir kez daha anladıklarını belirten İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Başar, tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:


"Tüketicilerimiz her zaman güvenilir yerlerden ve markalardan alışveriş yapmalı ve ayrıca merdiven altı üreticilere dikkat etmelidir. Merdiven altı üreticiler değişen dünyaya acilen uyum sağlayarak, üretim kalite ve hijyen standartlarını yükseltmeli, bunun içinde devletimizin vermiş olduğu; Kosgeb, Ar-Ge, finansman ve daha birçok desteklerden faydalanarak, ihracata yönelik altyapı yatırımlarını tamamlamalıdırlar."


Aksi takdirde merdiven altı üreticilerin orta ve uzun vadede yaşayamayacaklarını vurgulayan Başar, “Tüketici sağlıklı ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Merdiven altı üretim artık sona yaklaşıyor” açıklamalarında bulundu. Markasına yatırım yapanların bu zorlu sürecin kazananı olduklarını söyleyen Başar, “Halkımız sağlıklı ürünler tüketerek markayı tercih ediyor. Markasına yatırım yapanlar talep daralmasını çok az hissetti” diye konuştu.


TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GÜCÜ ÜRETİM ALTYAPISI


Türkiye’nin en önemli gücünün üretim altyapısı olduğunu söyleyen Başar, "Ülkemiz pandemi sürecinde çok kısa zamanda 100’den fazla ülkeye her türlü koruyucu ve tıbbi malzemeyi üretip, gönderdi. Dünya artık Türkiye’ye daha fazla ilgi gösteriyor. Virüs sonrası da bunu daha iyi anlayacağız. İHBİR olarak ülkemizin 2023 hedeflerine kısa sürede ulaşmasını hedefliyoruz. Her zaman motivasyonumuzu varmak istediğimiz hedeflerden alarak geleceğe umutla bakmaktan vazgeçmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şekerleme SektörüBayramYükseliş
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