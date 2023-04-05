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Şehit yakınları ve gazilere nisan için 12 milyon 312 bin lira ödeme yapıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına nisan ayı için toplam 12 milyon 312 bin lira ödeme yapıldı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:02
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Şehit yakınları ve gazilere nisan için 12 milyon 312 bin lira ödeme yapıldı
Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine halen kişi başına aylık 4 bin lira ödeme yapıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda toplam 3 bin 78 kişiye ödeme yapılıyor.

Vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 11 milyon 928 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine 384 bin lira ödeme yapıldı. Böylece nisan ayı için hak sahiplerine 12 milyon 312 bin lira ödendi.

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine 280 milyon 782 bin 20 lira destekte bulundu.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan meblağı kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandıran vakıf, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek veriyor.

Öte yandan, vakfın banka hesaplarında 31 Mart itibarıyla toplam 273 milyon bin 889 lira 64 kuruş bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞehityakınlarıTürkiyeŞehitYakınlarıveGazeilerDayanışmaVakfı
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