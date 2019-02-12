'Savunma ve güvenlik'te yol haritası belirlendi

İSTANBUL - Konferansta NATO Eski Yüksek Komutanı ve İngiliz Genel Kurmay Başkanı Sör Richard Shirreff, Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, kendi geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan uçağıyla 24 saat kesintisiz uçarak dünyada ses getiren İsviçreli kâşif, pilot ve Solar Impulse Eş Kurucu Ortağı Andre Borschberg, Dr. Kerem Dündar, Fütürist Ufuk Tarhan, Girişimci Fütürist Alphan Manas ve Gazeteci Timur Sırt konuşmaları ile yer aldı.

"25 yıl önce, vizyoner bir bakış açısıyla yola çıkarak kurulan şirketimiz, Türkiye’de güvenlik sektörünün kurumsal yapıya sahip ilk yüzde yüz Türk sermayeli oyuncusu olmuştur" diye konuşan Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, "Başlangıçtan bu güne sizlerle geçirdiğimiz 25 yıla baktığımızda bizim bu zamanı çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim için zaman övünç, sizler için güven teşkil ediyor. Bizim sermayemiz insan ve insana bağlı iş gücü. Bu sebepledir ki odağımızda çalışanlarımız ve diğer tüm iş paydaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞMEYE AYAK UYDURAMAMAK FİNANSAL KAYIP GETİREBİLİR"

"Empati ve sürdürülebilirlik bizim başarı hedeflerimizdir" diyerek sözlerine devam eden Doğualp şunları söyledi:

"Bugün robotların duygusal zekâsı konuşulurken, nano teknoloji sayesinde tıpta dev adımlar atılmaya çalışılırken hatta uzayda gezegen inşa edilmesi konuşulurken imkânsız kelimesinin yeni anlamı sizce ne olabilir? Bir zamanlar bu bahsettiklerimizi bize anlatsalardı belki de güler geçerdik. Halbuki artık duyunca heyecanlandığımız ve global bir dünyada bu çalışmaların bir parçası olduğumuz kavramlar ve imkansız değiller. Artık teknolojinin yarattığı toplumsal dönüşümün risk ve fırsatlarını iyi okuyanların güçlendiği, ilerlediği, bunu yapamayıp hayallerini imkânsızlık gözlüğünün dışına çıkaramayanların var olamayacağı, risklere karşı korunmasız kalacağı bir dünyadayız. Dijitalleşen dünyada var olabilmek, iş süreçlerindeki değişime ayak uydurabilmeyi, yönlendirebilmeyi ve hatta öncülük edebilmeyi gerekli kılıyor. Eğer siz teknolojiyi takip etmezseniz, bu teknolojileri geliştirebilmek için gayret göstermezseniz, mevcut finansal ve teknolojik konjoktürün dışında kalabilirsiniz. Bu da demektir ki finansal kayıplar söz konusu olabilir, uzun vadede ise daha da önemlisi, mevcut ürün ve hizmetiniz artık talep görmez olacaktır."

"DEĞİŞMEYEN EN ÖNEMLİ OLGU GÜVENDE OLMA DUYGUSU"

İnovasyon konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildiren Doğualp, "Dünyanın bu kadar değiştiği, endüstriyel ve kültürel olarak yaşanan dönüşümün hayatın her katmanında hissedildiği dünyamızda değişmeyen en önemli olgulardan biri güvende olma duygusu. Peki, güven duygusu bu kadar hayati iken bizler güvenliğimizi kaybetmemek için neler yapabiliriz? Kendimizi ve kurumlarımızı olası risklere karşı ne kadar koruyabiliriz? Yeni dünyanın yarattığı gelişim ve değişim, güven duygusunu yok edebilecek, bu duyguya zarar verebilecek riskleri de, bu duyguyu korumak ve sürdürebilmek için yapılması gerekenleri de radikal bir şekilde dönüştürüyor" şeklinde konuştu.

"İNSAN FAKTÖRLERİNE DÖNÜK YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Konuşmasında Toplum 5.0'a da değinen Doğualp, "Toplum 5.0'ın amacı teknolojinin toplum tarafından bir tehdit olarak düşünülmesi yerine bir yardımcı olarak algılanması ve teknolojik gelişmelerin topluma entegre edilmesini sağlayabilmektir. Toplum 5.0 aslında tüm toplum paydaşlarını ilgilendiren bir konudur ve biz Tepe Savunma ve Güvenlik olarak bu konuda üstümüze düşeni yapabilmek için çalışmalara başladık. Bir yandan teknolojideki gelişmeleri hayata geçirirken, “insan” faktörüne dönük yatırımlarımız devam ediyor. Kendimizi ve mevcut sistemlerimizi, teknolojik yenilikler ile güçlendirirken mevcut insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz" dedi.

Toplantıda siber güvenlik konusuna da değinildi. Doğualp konuşmasında fiziksel güvenliklerin de siber güvenlik ile tehdit altına girebildiğini ifade etti.

EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRALIK KATKI

Doğualp, önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için iş birliklerine devam edeceklerini vurguladı.

Yayınladıkları 'Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’nin Türkiye Ekonomi’sindeki Yeri - Ekonomik Etki Analizi Raporu'nda yer alan bazı verileri açıklayan Doğualp şunları kaydetti:

"Örneğin 2017 yılında Alışveriş Merkezlerinde gerçekleştirilmiş ticaret rakamı 110 milyar lira iken Tepe Savunma hizmeti hizmeti alan AVM’lerin toplam cirosu yaklaşık 32 milyar lira. Bankacılığa baktığımızda Tepe Savunma hizmeti alan bankaların toplam aktif büyüklüğü 1.2 trilyon lira. Diğer yandan Tepe Savunma hizmeti alan özel sektör işletmelerinin 2017 toplam cirosu ise yaklaşık 321 milyar liradır. Özel güvenlik sektörü 305 bin çalışan ve bin 450 firma ile 13 milyar lira ciroya ulaştı. Tepe Savunma 2017 yılında 522 bin kişiye doğrudan, 776 milyon kişiye dolaylı güvenlik hizmeti sağladı. Yaptırdığımız araştırma sonuçlarına göre, toplam istihdama Tepe Savunmanın etkisi 17 bin 500 olarak ölçülmüştür. 493 milyon liralık üretim değeri ile 440 milyon liralık katma değer yaratarak, idari ve hizmet sektörü Türkiye ortalaması olan 32 değerinin üzerinde katkı sağlıyoruz. Tepe Savunma ekonomiye 1 milyar liraya yakın katkı sağlamaktadır."