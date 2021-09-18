Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı...
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu

ŞANLIURFA’da mutfakların vazgeçilmezi olan acı pul biber isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak sofralardaki yerini alıyor. İsot yapımı aynı zamanda kentte 10 bin kişiye de geçim kaynağı oldu. Kentin sokakları ise kurumaya bırakılan isotlar nedeniyle kırmızı renge büründü.

18 Eylül 2021 Cumartesi 10:06
6 Okunma
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen isot yapımına başlandı. Kentte 10 bin kişiye gelir kapısı olan tonlarca biber, Sırrın ve Dağeteği semtlerinde sap ve çöplerinden arındırılıp temizledikten sonra boş arazi ve evlerin çatılarında kurumaya bırakılıyor. Güneş altında kalarak kuruyan biberler rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor ve zeytinyağı ile harmanlanarak tüketime hazır hale geliyor. Kentin simgelerinden isot, yıl boyunca küçük ev işletmeleri ya da baharatçıların tezgahlarında kalitesine göre kilosu 35 ile 80 liradan satışa sunuluyor.

Her yerin kırmızı renge büründüğü kentte isot mevsiminin 10 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu anlatan İsot Üreticileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Mermer, "İsot işi kolay değil. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının yanında biberin acılığı düşünülünce çalışanların işi daha da zorlaşıyor. Biberler tarladan akşam geliyor, işçiler ise sabah erkenden gelip temizlemeye başlıyor. Temizliğinin ardından biberleri sahada serip kurutuyoruz" dedi. 

İsot sezonunun başlamasıyla birlikte yer sıkıntısı yaşadıklarını ve biberleri kiraladıkları boş arazilerde kuruttuklarını anlatan Mermer, "Bu durum haliyle maliyeti yükseltiyor. Bizim isteğimiz kentimizin simgesi olan isotun yapım sürecine yerel yöneticilerin katkı sunması. Şanlıurfa'da bu işten 10 bin kişi ekmek yiyor. Bizim en büyük sıkıntımız yer sorunu ve yerel yöneticilerin çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBiberIsot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
Bursa siyahı inciri, dünya pazarına ihraç ediliyor
Bursa siyahı inciri, dünya pazarına ihraç ediliyor
Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı
Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı
THY dünyanın en iyileri arasında gösterildi
THY dünyanın en iyileri arasında gösterildi
Teknoloji şirketi, Bilişim 500’de ilk üçte yer aldı
Teknoloji şirketi, Bilişim 500’de ilk üçte yer aldı
İhracata “e-Turquality” atılımı geliyor
İhracata “e-Turquality” atılımı geliyor
TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlu'ndan Kadın Kooperatiflerine destek
TARIMKON Teşkilat Başkanı Veziroğlu'ndan Kadın Kooperatiflerine destek
Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü
Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma