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Şanghay Devlet Başkanları Zirvesi'nin halıları Isparta'dan

22 Eylül 2022 Perşembe 10:42
Şanghay Devlet Başkanları Zirvesi'nin halıları Isparta'dan

ISPARTA - Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin kaldığı otellerdeki halılar, Isparta'da üretildi. Halıların tamamen doğal malzeme ve yüzde 100 yünden üretildiğini söyleyen fabrika sahibi Ethem Erkan Kader, "Dünya liderlerinin ikili görüşmeleri yaptığı otellerdeki halılar 11 ayda üretildi. 35 bin metrekare halı ürettik" dedi.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi toplantılarında dünya liderlerine ev sahipliği yapan 1,2 milyon metrekare alanda kurulu 8 otelin halıları, Isparta'da üretildi. Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Belarus, Moğolistan, İran, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan liderlerinin kaldığı otellerdeki bütün halılar, Isparta'da işletmeciliğini Ethem Erkan ve Derya Kader çiftinin yaptığı halı fabrikasında, 11 ayda üretildi.

'35 BİN METREKARE HALI ÜRETTİK'

Ethem Erkan Kader, 18 yıldır bu sektörde çalıştığını belirtip, 46 ülkeye ürün ihraç ettiklerini, çoğunlukla lüks oteller için üretim yaptıklarını söyleyerek, "Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısının yapıldığı Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki 8 otelin halıları tarafımızca üretilip, uygulamaları da ekibimizce yapıldı. Dünya liderlerinin ikili görüşmeleri yaptığı otellerdeki halılar 11 ayda üretildi. Bu halıların ilk siparişini geçen yıl şubat ayında aldık. Halılar peyderpey üretilip sevk edildi. 35 bin metrekare halı ürettik. Bunun için makine parkımızın genişlemesi gerekiyordu. Personel sayımızı artırdık. Bu proje istihdamı da artırdı" diye konuştu.

Otellerin halılarının tamamen doğal malzemelerden yapıldığını kaydeden Kader, "Yüzde 100 yün olarak üretildi. Uzun ömürlü malzemeler ve desenler mimari ekipler tarafından seçilen desenlerdir. Tamamen Özbekistan'a özgü desenlere bağlı kalarak yapılan üretimlerdir" ifadesini kullandı.

'ISPARTA HALISINI CANLANDIRMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

2016'da Kazakistan'da gerçekleştirilen Şanghay toplantısının yapıldığı salonun halılarını da kendilerinin ürettiğini belirten Kader, "Kentin kaybolan değeri, Isparta halısının tekrar canlandırılması için çalışmaktan onur duyuyoruz. Türkiye'den dünyaya ihraç edilen lüks otel halılarının yüzde 90'ı Isparta'da üretilmektedir. Isparta bu noktada marka şehir haline geliyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şanghay Devlet Başkanları ZirvesiHalıIsparta
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