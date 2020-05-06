Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı
Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
Su ve tuzla doğal dezenfektan;...
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a...
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma
Kapat

Sanayici yeni döneme umutla bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 11 Mayıs itibariyle tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42
0 Okunma
Sanayici yeni döneme umutla bakıyor

Covid-19 salgınını sürecin başından bu yana kontrol altında tutmayı başaran Türkiye, normalleşme safhasına geçişin planlarını hayata geçirmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 11 Mayıs itibariyle tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması iş dünyasının yüzünü güldürdü.

MAYISIN İKİNCİ YARISINDA DÜNYADA HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, kararı şu cümlelerle değerlendirdi:

“Biz zaten sektör olarak yüzde 80 oranında açığız, kapatmadık. Firma olarak da kapatmadık. Bu durumun koşullarını yerine getirmek kaydıyla, fabrikalardaki hijyen standartlarının sağlanması ve bu standartların Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilip onay verilmesi kaydıyla fabrikaların açılmasında bence bir sakınca yok. Hem işvereni hem de işçileri kollayacak bir standartta açılmasında fayda var. Tahmin ediyorum ki mayıs ayının 15’inden sonra dünyada da hareketlilik başlayacak. Bizim de dünya hareketlerine paralel hareket etmemiz faydamıza olur. Bu durumdan kurtulmanın yolunun da bütün standartları kollayarak ve sağlık şartlarını kontrol ederek işlerimizin devamının sağlanması olduğunu düşünüyorum.”

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Çelik sektörü olarak normalleşme safhasına geçmemiz bizleri son derece mutlu etti. Bu virüs dünyayı derinden etkilediği için üretim çarkları bir günde eski hızında dönmeyecektir ancak sanayici için bir umut niteliği taşıyor. Fabrikaların 11 Mayıs’ta açılmasıyla üreticimiz her zaman olduğu gibi Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek adına yürüttüğü çalışmalara yeniden başlayacak. Bu karar psikolojik açıdan da sanayicimize olumlu etki yapacaktır. Burada ihracat yaptığımız pazarların da normale dönmesi gerekiyor ki çarklarımız ihracat için dönsün” ifadelerini kullandı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise alınan kararın son derece yerinde olduğunu ifade etti. Tecdelioğlu, “Alınan karardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Hırdavat sektörü olarak üretiminin hiç durmamasını, kısmi zamanlı bile olsa devam etmesini her zaman dile getirdik. Fabrikalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere gönderilen kurallara gerek sosyal mesafe gerekse yemekhane gibi konularda son derece uyum sağlıyor. Biz bu dönemde hırdavat sektörü olarak üretime devam ediyoruz. Kapanan fabrikamız yok. Yüzde 30 ila yüzde 50 arası kapasite ile çalışıyoruz” dedi.

SÜREÇ, İŞ DÜNYASINA UMUT VERİYOR

2019’u 3 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü de alınan karardan son derece memnun. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, Avusturya, ABD olmak üzere Dünyanın farklı lokasyonlarında aşamalı şekilde gevşetme politikalarının uygulandığı süreç devam ediyor. Bizde de fabrikalarımız 11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlamış olacak. Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut veriyor. Bu dönem bize tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek. Tedarik zincirindeki muhtemel yaralarımızın farkına varacağız. Bu yönüyle oldukça önemli bir karar olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise, “Sanayide nisan ayında ihracatın yüzde 40 düşmesi imalatta da düşüş yaşandığının bir göstergesi. 2020 yılı sonuna kadar turizm gelirlerinde yaşanması muhtemel düşüşü de varsayarsak ihracat ve sanayi daha çok önem kazanacak. Bundan dolayı çarkların tekrar dönmesini son derece olumlu karşılıyorum. Tüm insan sağlığı birinci kriter olmak üzere sanayiciler olarak ihracatta ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SOSYAL MESAFEYE UYARAK PANDEMİ İLE SAVAŞMAYI ÖĞRENMELİYİZ

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da, “Fabrikalar durmamalı, kesinlikle çalışmalarını devam ettirmeli ve duran üretim yeniden başlamalı. Pandemi ile savaşmanın yolu ondan kaçmak değil, nasıl savaşacağımızı öğrenmek olmalı. Tüm koruma önlemlerini alarak, sosyal mesafemizi koruyarak tekrar hayata dönmek gerektiğini düşünüyorum. İhracatımız ve üretimimiz devam etmeli, bu kriz anında Türkiye’nin ana tedarik merkezi olabileceğini göstermeliyiz. Burada devletimize, Ticaret Bakanlığımıza, ihracatçı birliklerimize ve STK’larımıza büyük görevler düşmektedir. Sanal fuarlar, e-ticaretler üreticiye bu aşamada büyük ivme kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SanayiciYeni DönemFabrikalarCovid19 Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da pamuk üreticisinin hedefi, rekoltede artış
Diyarbakır'da pamuk üreticisinin hedefi, rekoltede artış
Bakan Selçuk: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Bakan Selçuk: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz
Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz
11 Mayıs itibarıyla faaliyete başlayacaklar
11 Mayıs itibarıyla faaliyete başlayacaklar
İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek
İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek
Ekonomik önlemlerde gevşeme beklentileriyle petrol yükseldi
Ekonomik önlemlerde gevşeme beklentileriyle petrol yükseldi
Sabiha Gökçen kargo uçuşlarına açıldı
Sabiha Gökçen kargo uçuşlarına açıldı
Bakan Selçuk: 4,8 milyon çağrı aldık
Bakan Selçuk: 4,8 milyon çağrı aldık
Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı
Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı