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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 1496 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 1496 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

06 Mart 2023 Pazartesi 09:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 1496 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, ocak ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocakta 1496 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 93 milyon 49 bin 808 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 34 bin 131 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 965 milyon 689 bin 497 lira olan ve 2 bin 255 kişiye istihdam öngören 67 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 276 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 259 milyon 69 bin 752 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 80 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıYatırımTeşvik
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