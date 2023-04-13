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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de görmeye başlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de farklı ülkelerin caddelerinde de görmeye başlayacağız çünkü bu stratejik anlayışı da biz devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de görmeye başlayacağız
Taşkent

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg’u Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkedeki temasları kapsamında Özbek öğrencilerle buluştu.

Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı (Anadolu Grubu), Bekir Cem Köksal (Zorlu Holding), Murat Yalçıntaş (BMC) ve Serkan Öztürk (Turkcell) ile birlikte, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Togg teslimatının ardından inşaatı tamamlanmakta olan TOBB ETÜ Taşkent Kampüsü'ne ziyarette bulundu.

Özbek öğrencilerle bir araya gelen Bakan Varank'a Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da eşlik etti.

Varank, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ortak vizyonuyla modern ve çağa uygun bir üniversite kampüsünün Taşkent’te inşa edildiğini belirterek, TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin de çok başarılı üniversitelerinden olduğunu ve Taşkent kampüsünün de başarılı olması için Özbekistan'ın ve üniversitenin yeterince potansiyele sahip bulunduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üniversitelerle ilişkilerini geliştirmek istediklerini anlatan Varank, "Şu anda tüm Türkiye genelinde 92 teknoparkta, bin 500'ün üzerinde AR-GE merkezinde, KOSGEB'e bağlı TEKMER'lerde, kuluçka merkezlerinde gençlerimizi girişimci, özellikle teknoloji girişimcisi yapmak için büyük bir gayret gösteriyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu da ata topraklarında Özbek öğrencilerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, söz konusu üniversitenin iki ülke cumhurbaşkanlarının imzaladığı ortak protokolle kurulduğunu söyledi.

Üniversite kampüsünü gezerek incelemeler yapan Varank, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, basına değerlendirmelerde bulundu.

"Peyderpey vatandaşlarımız araçlarını teslim almaya başlayacaklar"

Varank, onur ve gurur verici bir görevle Özbekistan’da bulunduklarını belirterek, "Türkiye’nin otomobili Togg T10X’i Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim ettik. Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir hediyesi olarak Türkiye’nin teknoloji harikası, dünyayla rekabet edebilecek aracını bu ülkeye getirmiş olduk. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev, şu anda Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanı. Aslında getirdiğimiz bu hediye bu manada da çok anlamlı." diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı yatırımlarla sanayide, üretimde ve teknolojide çok ciddi ivme yakaladığını ve bunun meyvelerini her gün almaya devam ettiklerini söyleyen Varank, "Türkiye’nin Otomobili Projesi, gerçekten Türkiye’nin kabiliyetlerini tüm dünyaya gösteren bir proje oldu. Şu anda Türkiye’nin otomobili, bakanlarımız tarafından makam aracı olarak kullanılıyor. Peyderpey vatandaşlarımız araçlarını teslim almaya başlayacaklar.” dedi.

Varank, Türkiye’yi teknoloji üreten, katma değerli üretim yapan ülke haline getirmek istediklerini, bunun yolunun da inovasyondan, AR-GE’den, sanayiden ve yatırımdan geçtiğini vurgulayarak, "Togg, devletimizin verdiği desteklerle özel sektörümüzün nasıl işler başarabileceğinin de en güzel göstergesidir. Togg’u Türk dünyasının en güçlü, en önemli ülkelerinden biri olan Özbekistan’a getirmekten, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarıyla teslim etmekten, içerisine bindiğinde aracı kullanırken yaşadığı mutluluğu, gururu görmekten gerçekten çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

"Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de görmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in aracı kullandığını ve çok memnun kaldığını anlatan Varank, “Türkiye’nin otomobilini, Türkiye’de oluşturduğu gururu, heyecanı dünyaya yaymakta kararlıyız. Sadece Türkiye’nin sokaklarında, caddelerinde değil, Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de farklı ülkelerin caddelerinde de görmeye başlayacağız çünkü bu vizyon hem bizim özel sektörümüzde var ama bu stratejik anlayışı da biz devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, Mirziyoyev'in Gemlik mavisi tercihini daha önce bildirdiğini belirterek, “Türkiye’nin otomobilini teslim ederken yanında ufak da bir hediyemiz oluyor. Biliyorsunuz Türkiye’nin otomobili Gemlik’te, Bursa’da üretiliyor. Bursa’nın bir ürünü diyebiliriz. Onun için biz aracı teslim ederken aynı kutunun içerisinde Bursa’nın en güzel tatlılarından olan kestane şekerini de kendilerine Bursalıların hediyesi olarak teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

Varank, ayrıca Mirziyoyev ile görüşme esnasında üzerinde Togg’un üretildiği Bursa’nın plaka numarası 16 rakamı ile Mirziyoyev yazılı Bursaspor formasını hediye ettiklerini anlattı.

Togg ile iki ülke arasındaki ilişkileri taçlandırdıklarının altını çizen Varank, "Önümüzdeki dönemde sanayide, ticarette, teknolojide iki ülkenin yapacağı işler var. Özbekistan’ın kalkınma hamlesine biz ülke olarak büyük katkı sağlıyoruz. Bunu devam ettireceğiz, Türkiye’nin otomobili ile ilişkileri taçlandırmış olduk. Bursa’nın hediyesini de Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Bursalılar adına ben teslim ettim." şeklinde konuştu.

"TOBB ETÜ Taşkent Kampüsü, iki cumhurbaşkanının stratejik vizyonunun yansıması"

Varank, TOBB ETÜ Taşkent Kampüsü'nün iki cumhurbaşkanının stratejik vizyonunun yansıması olduğunu ifade ederek, "Bu üniversitede okuyan gençlerimiz zaten Özbekçeyi ana dilleri olduğu için biliyorlar, Rusçayı biliyorlar, İngilizce eğitim veriliyor, buradaki öğrencilerimizin tamamı aynı zamanda Türkçeyi de öğrenip konuşuyorlar. Çok dilli eğitim veren, hem bu ülkede ama aynı zamanda bölgede etki oluşturabilecek bir üniversiteden bahsediyoruz.” dedi.

Üç ay içinde kampüsün tamamlanacağını açıklayan Varank, "İki cumhurbaşkanı da gururla iki ülke arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak buranın resmi açılışını gerçekleştirecekler. Biz sayın cumhurbaşkanlarına bu konuyu arz ettik. Memnuniyetle kabul ettiler. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Hem Türkiye’nin otomobili Türkiye’ye hayırlı olsun tekrar, aynı zamanda Özbekistan’a da hayırlı olsun. Bu üniversiteyi de önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecek bir üniversite olacak göreceğiz. Ona da hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SanayiveTeknolojiBakanıMustafaVarankTOGGEtüTaşkentŞubesiToggAvrupa
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