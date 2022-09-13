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Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretiminin, aylık yüzde 6,2 azaldığı; yıllık yüzde 2,4 arttığı kaydedildi.

13 Eylül 2022 Salı 12:35
Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi, yıllık yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık ise yüzde 6,2 azaldı Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikSanayiüretimSanayi üretimi
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