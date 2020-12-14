Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
461.957
DOLAR
7.8383
STERLİN
10.4884
EURO
9.5299
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa...
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
“D vitamini ve mineraller değeri yüksek olan besinler tüketin”
“D vitamini ve mineraller değeri...
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu...
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait" dedi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:26
5 Okunma
Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı

ANKARA - Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirtti. Bakan Varank, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2'nci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net; sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankSanayi üretimiEkim Ayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık
Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık
Emlakçılıkta yeni zorunluluk
Emlakçılıkta yeni zorunluluk
Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı
Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı
"Havacılık sektörü 2021’in ikinci yarısından itibaren toparlanır"
"Havacılık sektörü 2021’in ikinci yarısından itibaren toparlanır"
Türk Otomotiv Firmalarından 63 Ülkeye Üç Boyutlu Sergi
Türk Otomotiv Firmalarından 63 Ülkeye Üç Boyutlu Sergi
TVF: Kamuya aktarılan tutar % 27 arttı
TVF: Kamuya aktarılan tutar % 27 arttı
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı
Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı
Gümrük Birliği'nin güncellenme ihtiyacı daha da güçlendi
Gümrük Birliği'nin güncellenme ihtiyacı daha da güçlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma