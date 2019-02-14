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Sanayi üretimi Aralık’ta yıllık yüzde 9.8 düştü

Sanayi üretimi Aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9.8, Kasım ayına göre ise yüzde 1.4 düştü. İmalat sanayi ürütemindeki yıllık düşüş yüzde 10.8 oldu.

Sanayi üretimi Aralık’ta yıllık yüzde 9.8 düştü

Sanayi üretimi Aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9.8, Kasım ayına göre ise yüzde 1.4 düştü. İmalat sanayi ürütemindeki yıllık düşüş yüzde 10.8 oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:17
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Sanayi üretimi Aralık’ta yıllık yüzde 9.8 düştü

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 azaldı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikSanayi üretimi
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