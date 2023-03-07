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Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora imza attı

Sanayi bünyesindeki 5 sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.

07 Mart 2023 Salı 11:55
Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora imza attı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 38 milyar 7 milyon 600 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 3 azalarak 27 milyar 184 milyon 46 bin dolara geriledi. Sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 81,2 oldu.

Geçen ay Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde üretim ve ekonomik aktivitelerdeki aksamalara karşın sanayi bünyesindeki 5 sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün ihracatı 5 milyar doların üzerine çıktı

Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, mücevher, iklimlendirme sanayi tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını yapan sektörler oldu.

Deri ve deri mamulleri 350 milyon 762 bin dolar, otomotiv endüstrisi 5 milyar 347 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü 2 milyar 486 milyon dolar, mücevher sektörü 940 milyon 248 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyar 87 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 2 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Bu yılın 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre deri mamulleri yüzde 13,1, otomotiv endüstrisi yüzde 12,2, elektrik ve elektronik yüzde 15,5, mücevher sektörü yüzde 10,7 ve iklimlendirme sanayi yüzde 9,4 ihracat artışı kaydetti.

Almanya öne çıktı

Rekor kıran sektörlerde Almanya öne çıktı.

Almanya'ya otomotiv endüstrisi 798 milyon 692 bin dolar, iklimlendirme sanayi 121 milyon 60 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

Rusya Federasyonu'na deri ve deri mamulleri 48 milyon 667 bin dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 238 milyon 232 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 155 milyon 716 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın sanayi ihracatı, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Adıyaman'ın sanayi ihracatı yüzde 72 artışla 15 milyon 856 bin dolara, Malatya'nın sanayi ihracatı yüzde 13,9 yükselişle 16 milyon 800 bin dolara, Diyarbakır'ın sanayi ihracatı yüzde 42,3 artarak 36 milyon 478 bin dolara, Şanlıurfa'nın sanayi ihracatı da yüzde 5,8 artışla 26 milyon 99 bin dolara ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SanayiSektörTİMIhracat
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