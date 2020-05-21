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Salgının Türkiye ekonomisine etkisi az olacak

Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor" dedi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:46
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Salgının Türkiye ekonomisine etkisi az olacak

Bakan Albayrak: Bugün itibariyle 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam finansmanı sağladık.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AlbayrakSalgınTürkiyeEkonomi
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