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Salgın sürecinde hiçbir şantiyemizi kapatmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sürecinde çoğu ülkelerin ekonomilerinin çöktüğünü, sistemlerinin kitlendiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreci başarılı bir şekilde atlattığını belirtti. Karaismailoğlu, “Hiçbir şantiyemizi kapatmadık, işlerimiz devam etti" dedi.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:40
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Salgın sürecinde hiçbir şantiyemizi kapatmadık

MUŞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş’a geldi. Sultan Alparslan Havalimanı’nda karşılanan Bakan Karaismailoğlu ve heyeti, ilk olarak Muş Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Muş Belediyesi’ne geçen Bakan Karaismailoğlu, burada yapılan görüşmeler sonrası Ercan Kaya ve Rabia Güresmer çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Çifte bir ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra esnafla bir araya geldi. Hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Muş İl Başkanlığı’na geçti.

AK Parti hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Mart ayından itibaren bütün dünyada bir salgın süreci başladı. Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kitlendi. Bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu süreci çok başarılı bir şekilde atlattık ki inşallah bu normalleşme dediğimiz süreci de en kısa zamanda atlatıp, zaten devam eden işlerimize de bakacağız. Dünyada böyle bir salgın savaşı, maske savaşları varken biz hiçbir şekilde işlerimizi durdurmadık. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ettik. Şantiyelerimizi elden geçirdik, memleketimizin her noktasında çalışmalarımız özverili bir şekilde devam etti. Bütün çalışanlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık, işlerimiz devam etti" dedi.

'NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR'

Koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da çalışmaların sürdüğünü belirten Adil Karaismailoğlu, "Yine Muş bölgesinde de aynı şekilde şantiyelerimiz de aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi tam yaz dönemi, çalışma zamanı devam eden pek çok işimiz var Muş bölgemizde. Onları da en kısa zamanda bitirmek için bugün burada toplantılarımızı yapıyoruz. Belediye başkanlarımızla ve milletvekillerimizle, teşkilatımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. El birliğiyle bütün dertlerin üstesinden geleceğimize emin olun. 20 yıl öncesi ile Türkiye arasında, belki 20 yılda, 18 yılda, 100 yılda, 200 yılda yapılamayacak işler yapıldı ülkede. O yüzden ülkemizle, hükümetimizle, cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Allah ona uzun ömürler versin" diye konuştu. 

'YATIRIMLAR YAPILDIĞI ZAMAN BÖLGEYE HUZUR GELİYOR'

Ulaştırma, altyapı yatırımlarının her yönüyle çok önemli olduğuna da dikkat çeken Karaismalioğlu, şöyle devam etti:

"Bu yatırımlar yapıldığı zaman bölgeye huzur geliyor, güven geliyor. Ulaşım imkanları artıyor, sonucunda da bu ekonomiye, istihdama, üretime ve ticarete, turizme yansıyor. Bunların hepsi de bölgedeki hareketliliği, canlılığı arttırıyor. Amacımız devam eden projeleri bir an önce bitirmek. Devamında da planladığımız projelerin bir an önce yatırımlarına başlamaktır. İnşallah Muş daha güzel şeyleri hak ediyor. Muş halkının, Muş’taki hemşehrilerimizin hak ettiği projeleri, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluKoronavirüs Salgınışantiye
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