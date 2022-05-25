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Salepte hasat zamanı; kilosu 300 TL'den alıcı buluyor

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:29
Salepte hasat zamanı; kilosu 300 TL'den alıcı buluyor

MERSİN - Mersin’in Erdemli ilçesinde, çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak üretimi yapılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen salebin hasadı başladı. Kilosu 300 TL'den satılan salep, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Çiftçiler tarafından 5 dönüm arazide alternatif ürün olarak üretilen salebin hasadına başlandı. Kilosu 300 TL'den alıcı bulan salep, üreticilerin yüzünü güldürürken, hasada katılan Erdemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticileri Birliği Başkanı Adem Arslan, "Dünyada en değerli bitkiler arasında olan salep bitkisi artık ilçemizde de yaygınlaşmaya başladı. İlçemizde bu yıl 5 dönüm alanda dikimi yapılan saleplerden 4 ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl kilosu 120 TL'den satılan salebin kilosu bu yıl 300 TL'den alıcı buluyor. Pazar sorunu olmayan ve çok talep gören salep üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle dondurma, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan salep, narenciyeye alternatif olarak geliri en yüksek olan bir bitki. Dikmesi ve üretimi çok kolay olması ile birlikte geliri yüksek olan salep, bu yıl üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan salep hasadının bütün üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol bereketli geçmesini dilerim” dedi.

Erdemli’de 1 dönüm alanda salep üretimi yapan İlyas Kalay da "Narenciyeye alternatif ürün olarak 2 yıl önce salep üretimine başladım. İlk hasadımızı yapıyoruz. Diğer ürünlere oranla ilaç ve gübre masraflarının yanı sıra işçiliği de az olan bir ürün. Saleplerimiz olgunlaştı ve hasat zamanı geldi. Saleplerimizin alıcı sıkıntısı yok, hazır. İnşallah gelecek yıllarda üretim sahasını çoğaltarak ilçemizde yaygınlaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SalepHasat
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