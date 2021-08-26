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Sakarya’da 28 işyeri satılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 28 adet işyerini satışa sundu

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:28
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Sakarya’da 28 işyeri satılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı İlçesinde yapılacak Ticaret Merkezindeki toplam 28 adet ofis/işyerinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 7 Eylül 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 7 Eylül 2021 günü saat 11.00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
SakaryaIşyeri Satışı
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