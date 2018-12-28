Sağlıksız gıdaların reklamlarına yasak getirdik

GAZİANTEP

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'teki temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanlığının, çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarında "abur cubur" diye tabir edilen ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamının yapılmasına yasak getiren yönetmeliğini değerlendiren Pekcan, "Bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri tüketicilerin, özellikle de hassas tüketici dediğimiz çocukların can ve mal güvenlikleriyle ekonomik çıkarlarını korumaktır. Bu kapsamda söz konusu düzenlemeyi yaptık." diye konuştu.

Pekcan, sağlıklı olmayan, çocukların tüketmesini istemedikleri şekerleme, cips gibi fazla yağlı, şekerli gıdaların reklamlarına çocuk programlarında yasak getirdiklerini vurgulayarak, bu tip gıdaların üzerinde çizgi film karakterlerinin kullanılmasının önüne geçtiklerini bildirdi.

Fast food restoranlarında sunulan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaları içeren menülerin yanında oyuncak verilmesi şeklindeki uygulamaların da yapılamayacağına işaret eden Pekcan, çocukları özendirecek bu tür uygulamalara karşı da önlemler almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Pekcan, konuya "anne" hatta "anneanne" gözüyle yaklaştıklarına dikkati çekerek, "Bence anneler bu kararlardan memnun olacak." ifadesini kullandı.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi için 6 ay geçiş sürecinin bulunduğunu anımsatan Pekcan, "Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktu. Bu sadece bizim Bakanlığımızın kendi görüşü ve uygulaması." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalar konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak ve özellikle çocukları ve gençleri bu tür gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutarak onlara dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaya yönelik politikalara destek verilmenin amaçlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, çocuklara yönelik radyo-televizyon kanallarının ve çocuk programlarının yanı sıra çocuklara özel tasarlanan gazete, dergi gibi süreli yayınlarda ve münhasıran çocuklara yönelik hazırlanan sosyal medya uygulamaları, oyunlar ve internet mecrasında yayınlanan bu tür ürünlerin reklamları ülkemizde ilk defa yasal düzenlemeyle yasaklanmaktadır."

Aykırı davrananlara idari para cezası uygulanacak

Yeni düzenlemeyle gıdaların satışını artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında, söz konusu ürünlerle birlikte, muhtelif çıkartma, "taso", "chippara", "parapuan" gibi çocukların ilgisini çekecek hiçbir ürün veya hediye verilemeyecek.

Bu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında reklamın veya promosyonun yayınlandığı mecraya göre Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılacak ve tespiti halinde 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanacak.

İhlalin tekrarı halinde Reklam Kurulu cezayı 10 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.