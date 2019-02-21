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Sabiha Gökçen’e ABD’den iki ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile “Hayat ve Biz” çatısı altında hayata geçirdiği “Hayvanlar ve Biz” projesiyle aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Sabiha Gökçen’e ABD’den iki ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile “Hayat ve Biz” çatısı altında hayata geçirdiği “Hayvanlar ve Biz” projesiyle aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:51
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Sabiha Gökçen’e ABD’den iki ödül

Dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan Mercury Excellence Awards tarafından “Hayvanlar ve Biz” projesi iki ödüle layık görüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İZEV ile birlikte “Hayat ve Biz”  çatısı altında hayata geçirdiği “Hayvanlar ve Biz” projesiyle 60 ülkeden yüzlerce projenin katıldığı Mercury Excellence Awards yarışmasından iki ödülle döndü. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla kurulan, ABD merkezli Mercury Excellence Awards tarafından “Özel Projeler” kategorisinde altın, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” kategorisinde ise onur ödülüne layık görüldü.


“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”


İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG adına değerlendirmede bulunan Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı adına böylesi anlamlı bir projeye destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile (İZEV) toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. İletişim sektörünün en prestijli ödüllerinden iki ödülle dönen ve hepimizi mutlu eden bu projede emeği geçen herkesi bu vesileyle bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.


Uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla 1987 yılında ABD’de kurulan ve dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan MerComm’un; reklam, PR, kamu ilişkileri ve kurumsal iletişim projelerini ödüllendirdiği Mercury Excellence Awards bu yıl 30’uncu kez düzenlendi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı “Hayvanlar ve Biz” projesiyle geçtiğimiz aylarda da PRİDA İletişim Ödülleri’nde Medya ve Influencer ilişkileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Stratejik İletişim kategorisinde büyük ödülün sahibi olurken; Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görülmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıABDödülİZEV
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