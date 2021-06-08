Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449
ALTIN
523.541
DOLAR
8.5941
STERLİN
12.1615
EURO
10.4735
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli...
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje Personeli Alıyor 
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje...
Gayrimenkul ve araçlar ihale ile satılıyor
Gayrimenkul ve araçlar ihale...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu

08 Haziran 2021 Salı 13:27
2 Okunma
Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu

İSTANBUL -  İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu. Buna göre yılın ilk 5 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 6 milyon 652 bin yolcu kullandı. İlk 5 aylık yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 oranında düşüş gösterdi. Geçen yıl ilk 5 ayda Sabiha Gökçen’den geçen yolcu sayısı 7 milyon 53 bin olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ocak-mayıs dönemindeki iç hat yolcu sayısı 4,6 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 2 milyon oldu. Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 7 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 26 düştü.

Öte yandan sadece mayıs ayında uçuş yapan yolcu sayısı ise 1,1 milyon oldu. 2021 yılı ocak-mayıs döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise ilk 5 ayda toplam uçuş sayısı 50 bin 794 olurken, toplam uçuş sayısı geçen yıla göre yüzde 9 arttı.

DHA

Son Güncelleme: 08.06.2021 13:44
Anahtar Kelimeler:
Yolcu RakamlarıSabiha Gökçen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor
Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Manisa'da kayısıyı don vurdu
Manisa'da kayısıyı don vurdu
TUSAD Başkanı Hasan Bayram: Turizmde araç yaşı yeniden düzenlensin
TUSAD Başkanı Hasan Bayram: Turizmde araç yaşı yeniden düzenlensin
“Otomotiv sektörünün Almanca bilen çalışana ihtiyacı var”
“Otomotiv sektörünün Almanca bilen çalışana ihtiyacı var”
Uyumsoft’tan kadın girişimcilere çağrı; “Siz işletmenizi kurun, ekoCari ön muhasebenizi yönetsin”
Uyumsoft’tan kadın girişimcilere çağrı; “Siz işletmenizi kurun, ekoCari ön muhasebenizi yönetsin”
Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da
Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da
Vergi daireleri önünde kuyruk
Vergi daireleri önünde kuyruk
Kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı
Kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma