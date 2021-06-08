Sabiha Gökçen’de ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 5 aylık yolcu rakamları belli oldu. Buna göre yılın ilk 5 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 6 milyon 652 bin yolcu kullandı. İlk 5 aylık yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 oranında düşüş gösterdi. Geçen yıl ilk 5 ayda Sabiha Gökçen’den geçen yolcu sayısı 7 milyon 53 bin olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ocak-mayıs dönemindeki iç hat yolcu sayısı 4,6 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 2 milyon oldu. Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 7 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 26 düştü.

Öte yandan sadece mayıs ayında uçuş yapan yolcu sayısı ise 1,1 milyon oldu. 2021 yılı ocak-mayıs döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise ilk 5 ayda toplam uçuş sayısı 50 bin 794 olurken, toplam uçuş sayısı geçen yıla göre yüzde 9 arttı.