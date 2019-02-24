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Sabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının ocak ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 15 arttı.

Sabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının ocak ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 15 arttı.

24 Şubat 2019 Pazar 14:13
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Sabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttı

İSTANBUL(DHA)

İstabul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının ilk ayında dış hatlar yolcu trafiği arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın aylık dergisi olan Terminal Dergisi'nin şubat sayısında görüşlerine yer verilen Ersel Göral, ''2019 yılına büyük ivme ile girdik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz Ocak ayında dış hat trafiğimiz yüzde 15 arttı. Yılın hemen başında gerçekleşen bu artış yıl sonu hedefi olan toplam 35,5 milyon yolcu hedefimizin üzerine çıkabileceğimizin göstergesidir'' dedi.

ELEKTRONİK PASAPORT DEVREYE GİRİYOR

Terminalde yolcularına zaman kazandıracak hamlelerden bahseden Ersel Göral, ''Önümüzdeki aylardan içerisinde güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçireceğimiz teknolojik ve inovatif  yatırımlarla misafirlerimize daha hızlı ve daha güvenli  seyahat imkanı sunacağız. Bu ay içerisinde elektronik pasaport sistemimizi devreye alacağız. Tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılacak olması nedeniyle ülkemiz havalimanlarında bir ilk olacak bu proje ile yolcularımız pasaport kontrolünden daha az zaman harcayarak geçiyor olacak. Tüm bunların yanı sıra 2019 yılındaki önemli bir başka yatırım hedefimiz ise yeni terminal binamızın temelini atmak olacak. 2020 yılında tamamlanmasını öngördüğümüz yeni terminal binamızla toplam yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacağız.böylece Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedefine ulaşma yolunda Türk sivil havacılığının önemli bir oyuncusu olarak var olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenDış HatTrafikYüzde 15önce Vatan
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